España: Abogados de Hugo “El Pollo” Carvajal solicitan nulidad de extradición a EEUU

Hugo Carvajal Credito: Archivo

10-12-19.-La defensa del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal solicitó la nulidad de la decisión judicial que autorizó su extradición a Estados Unidos, dictamen que no se pudo materializar al encontrarse el reclamado en paradero desconocido desde hace un mes, reseñó la agencia Efe.



Según informaron este martes fuentes jurídicas, la defensa de Carvajal presentó la semana pasada esa solicitud ante la misma instancia que acordó la extradición, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesto en esa ocasión por 18 de sus magistrados.



Al dar luz verde a la extradición, el pasado 8 de noviembre, la Audiencia Nacional revocó la decisión previa de no entregar a Carvajal y ordenó su detención e ingreso en prisión para asegurar su traslado a Estados Unidos.



Una corte inferior de la Audiencia Nacional había rechazado en septiembre la entrega de Carajal y le había puesto en libertad. Cuando la Policía fue el viernes 8 de noviembre a detenerle a su domicilio en Madrid, ya había desaparecido.



Desde entonces nada se sabe de Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro. “Nada, no sabemos nada de él”, responden desde la Policía española al preguntar por su posible paradero.



En el auto en el que aceptó su entrega, la Audiencia Nacional exponía los indicios que apuntan a que Carvajal habría mantenido una conducta continuada y organizada vinculada al tráfico de drogas durante 20 años, así como a la venta de armas a la guerrilla colombiana de las FARC a cambio de drogas y de protección armada a los cargamentos de cocaína.



Y es que, según la reclamación de Estados Unidos que reproducía el auto, Carvajal, apodado “el Pollo”, integraba una organización dedicada al narcotráfico y relacionada con las FARC, tanto en Venezuela como en Colombia y también con destino a EE. UU.



Respecto a la posible motivación política en la reclamación de Carvajal, por la que en un principio se renunció a la entrega, el pleno destacaba que en función al convenio bilateral entre EE.UU. y España esta causa de denegación se reserva a la consideración del Gobierno, por lo que no correspondía a la sección tercera valorar esta circunstancia.



Los magistrados también rechazaron que los hechos que le imputan las autoridades estadounidenses sean abstractos pues a su juicio describen “la participación concreta del reclamado y otros miembros del cártel de los Soles en actividades de narcotráfico a gran escala en coordinación con las FARC durante un periodo de tiempo amplio de 20 años”.



Carvajal, de 59 años, fue detenido en España -donde había entrado con un pasaporte falso- el pasado 12 de abril a causa de la solicitud de extradición de Estados Unidos.