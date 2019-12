Transparencia Venezuela expresa indignación y exige respuestas a la AN por escándalo de corrupción en la oposición

Credito: Web

04-12-19.-La ONG Transparencia Venezuela expresó su indignación por la trama de corrupción develada por el portal armando.info el pasado 1° de diciembre, en la que parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) -adscritos a la comisión de Contraloría- habrían recibido dineros por parte de empresarios chavistas a cambio de "cartas de buena conducta" y reiteró la necesidad de que se implementen reformas dentro del parlamento para permitir la claridad en los procesos, reseñó el portal Tal Cual.



Lamentó que las recomendaciones hechas al Poder Legislativo en reiteradas oportunidades no hayan sido tomados en cuenta y subrayó que es esencial que existan publicaciones de las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses de los diputados, así como también que hagan de conocimiento de la población su agenda diaria y dejar por escrito todo lo que reciben.



Además, destacó que la AN debe permitir el acceso público a todo lo que se produce dentro de cada una de las comisiones, "incluyendo el estatus de los casos de corrupción que se investigan y los que se cierran", al igual que señaló que casos como los de Odebrecht y el empresario Alex Saab -principal empresario vinculado con el tema de las cajas CLAP- deben seguir abiertos.



Recordó que durante 2019 han insistido en que debe designarse prontamente el Contralor especial para que pueda ejercer una fiscalización en los recursos del país que están en el extranjero y advirtió que si la Comisión de Contraloría publicara los casos que fueron cerrados y por qué se terminaron las investigaciones, "se habría reducido la posibilidad de que este sea un factor que dé origen a posibles corruptelas".



Subrayó que los venezolanos tienen derecho a saber qué sucederá con los integrantes de la mencionada comisión y de aquellos que van a investigar a los señalados de incurrir en actividades ilícitas. Para poder a cabo la investigación, "debe cumplir estándares de independencia e imparcialidad política para que no quede duda de qué fue lo que pasó y quiénes están involucrados".



Además deben aclarar ante qué instancia judicial harán las respectivas investigaciones.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 295 veces.

La fuente original de este documento es:

tc (https://talcualdigital.com/transparencia-venezuela-exigio-respuestas-a-la-an-por-el-escandalo-de-corrupcion/)