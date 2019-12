Diputado opositor Freddy Superlano se separa de la presidencia de la Comisión de Contraloría del Parlamento

Freddy Superlano ha sido señalado por delitos de corrupción y extorsión.

1 Dic. 2019 - El diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, anunció en horas de la noche de este sábado, su separación del cargo como presidente de la Comisión Permanente de Contraloría del parlamento en vista de los “señalamientos públicos que involucran a la comisión”.



Mediante un carta enviada directamente al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que esta decisión es “hasta tanto finalicen las investigaciones correspondientes sobre la misma, en aras de facilitar las investigaciones necesarias sobre los señalamientos públicos recientes”.



De esa misma manera ratificó “mi planteamiento sobre la importancia de que se realice una investigación exhaustiva sobre los presuntos señalamientos en los cuales se encontrarán involucrados miembros de esta comisión y estoy a total disposición para participar en la evacuación de cualquier tipo de prueba que resulte necesaria”.



La decisión ocurre un día después de que el ahora ex embajador de Venezuela ante Colombia, Humberto Calderón Berti, volviera a poner en la palestra los supuestos casos de corrupción por parte de representantes del gobierno interino en Cúcuta.



«Se manejaron unos recursos que yo nunca supe de dónde venían ni cómo se gastaron. Al inicio de ese proceso comencé a recibir rumores por las redes sociales de que ocurrían cosas indebidas. Que había un mal manejo de las cosas y que había que prestarle atención. No lo inventé yo. Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, licor», explicó Calderón Berti.