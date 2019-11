(VIDEO) Calderón Bertí: "La relación con Guaidó era nula...Colombia presentó pruebas de documentos ficticios y dinero destinado a prostitutas y licor"

29-11-19.-Humberto Calderón Berti se pronunció este viernes sobre su destitución como embajador de Juan Guaidó en Colombia. Berti reconoció que existió un manejo indebido de los recursos destinados a los militares venezolanos exiliados en Colombia.



Las autoridades colombianas le presentaron pruebas que incluían documentos ficticios y dinero destinado a prostitutas y licor. Como "embajador" de Venezuela, decidió iniciar una auditoria sobre lo ocurrido para determinar quienes fueron los responsables.



Destacó que inmediatamente le informó al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, que se pondría en marcha una auditoria.



"Hubo un manejo impropio de los recursos y la gente tiene derecho a estar informados. Yo no tuve nada que ver con la filtración de la información sobre lo ocurrido. Lo triste no es que se filtrara, lo triste es que ocurriera", manifestó Calderón Berti.



Aseguró que lo que decida la Fiscalía de Colombia con respecto a este caso lo aceptará e invitó a estar atentos a todo lo que suceda. Consideró que Venezuela debe mantenerse transparente con sus aliados, especialmente con Colombia.



Sobre su relación con Juan Guaidó, confesó que desde hace muchos meses que no existe contacto entre ambos. Contó que le recomendó al presidente (E) que vigilara su entorno y se rodeará de las personas adecuadas.



En su opinión, si la transición de gobierno se hace bien habrá democracia en el país, de lo contrario será una pantomima. El pasado 27 de noviembre, le informaron a través de una carta que lo removerían de su cargo.



Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de la República, indicó en la carta que la decisión responde a cambios en la política exterior de Venezuela.



Hasta los momentos, Guaidó no se ha pronunciado formalmente al respecto.



La salida de Calderón Berti de la Embajada de Venezuela en Colombia generó una gran polémica. En los últimos meses, el embajador se dedicó a investigar irregularidades en los fondos económicos destinados a ayudar a los militares venezolanos que desertaron en febrero.