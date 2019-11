The Washington Post: Exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani defendió a Alejandro Betancourt por presunto lavado de dinero

Alejandro Betancourt y Rudolph Giuliani Credito: Web

27-11-19.- El abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rudolph Giuliani, fue recibido en Madrid por Alejandro Betancourt López, un poderoso contratista del sector energético venezolano que lo contrató para que lo defendiera en una investigación por posible lavado de dinero y soborno que llevaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de acuerdo con fuentes citadas por The Washington Post, reseñó CNN.



En ese viaje a España, el abogado de Trump también tenía previsto reunirse con un asesor del presidente de Ucrania. Un mes después, “Giuliani fue uno de varios abogados que representaban a Betancourt en Washington”.



“Los abogados se reunieron con el jefe de la división criminal del Departamento de Justicia y otros abogados del gobierno para argumentar que el ejecutivo venezolano no debía enfrentar cargos penales en el caso de lavado de dinero por US$ 1.200 millones presentado en Florida el año pasado, dijeron quienes, como otros en este informe, hablaron bajo condición de anonimato debido a la investigación en curso”, según el artículo.



El diario aclara que Betancourt no es uno de los acusados en el caso, pero que una persona familiarizada con el tema dice que sí está incluido “como un conspirador sin cargos penales”.



Giuliani no había revelado que Betancourt fuera su cliente y según el Washington Post, es una muestra de cómo el abogado de Trump ha seguido trabajando para extranjeros con intereses mientras representa también al presidente de EE.UU.



Además, el diario dice que esto también demostraría que aunque Giuliani diga que trabaja gratuitamente para el mandatario, ha usado su trabajo remunerado con otros clientes para impulsar sus esfuerzos de encontrar elementos en Ucrania que beneficien a Trump.



Al ser consultado por el diario, Giuliani dijo en un mensaje de texto que este asunto es parte del “privilegio entre abogado y cliente, así que aguantaré cualquier mentira maliciosa o giro que se le ponga”.



Eric Creizman, el abogado de Giuliani, declinó hacer comentario alguno.



Por su parte, Jon Sale, el abogado de Betancourt, le dijo al diario que su cliente niega haber cometido cualquier acto indebido y se negó a hacer comentarios sobre la relación de Betancourt con Giuliani.