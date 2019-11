Denuncia contra el SAIME: "Pagué por el pasaporte y ahora dicen que aparece como no pagado"

El ciudadano lector de Aporrea, Pablo Hernández Parra, hizo llegar una denuncia que efectúo también en la Fiscalía y en Defensoría del Pueblo, oficina de plaza Morelos (Caracas), en la que expone que después de haber efectuado el pago de pasaporte, registrado en el SAIME, el mismo ahora aparece como "no pagado" por supuestos problemas en el sistema.

El organismo dice estar en conocimiento de lo sucedido y asegura a los usuarios que reclaman su derecho, que va a devolver el dinero, recociendo que hay numerosos casos, de gente que incluso ha pagado hasta tres veces y le ha sucedido siempre lo mismo. Pero resulta que la devolución no llega y tampoco es entregado el pasaporte; algo que también estaría sucediendo a muchas personas en el exterior, con la diferencia de que cobran en dólares.

El caso del Sr. Hernández data del 6 de agosto y a estas alturas no han resuelto nada. La persona ha ido varias veces y lo que le proponen es que le devolverán el dinero, pero que eso durara algún tiempo y que mientras tanto vuelva a pagar. De paso, en la Fiscalía, no le reconocieron su condición de víctima. El denunciante decidió no volver a pagar y prosiguió con la frustrada denuncia, esta vez acudiendo a buscar apoyo en la Defensoría del Pueblo, de donde también salió defraudado. Le pregunta entonces a las autoridades: ¿Qué hacer en este caso?

En la Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía, no le recibieron la mencionada denuncia, y le dijeron que la misma la debía tramitar la Defensoría, y que se debe realizar primero una auditoria al SAIME. Por ello no aceptaron la denuncia por escrito que llevaba y que anexa para la publicación en las páginas de Aporrea. "Y ni siquiera me querían dar una constancia de que había asistido ante ese organismo. A duras penas y a regañadientes me dieron un papel para que le hiciera un escrito al Defensor. El denunciante se queja de que allí le "pelotearon" de nuevo.

La denuncia correspondiente, con sus detalles, puede leerse en: www.aporrea.org/contraloria/a284622.html