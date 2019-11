Emiten en Brasil una orden de captura contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes

Un juez brasileño ha ordenado la entrada en prisión preventiva del exmandatario en el marco del caso Lava Jato.

19 Nov. 2019 - El juez Marcelo Bretas, de la 7.ª Corte Federal de Río de Janeiro, ha emitido este 19 de noviembre una orden de prisión preventiva contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes, informa el diario brasileño O Globo.



Los investigadores creen que el exmandatario está vinculado con el caso de corrupción Lava Jato. Según los agentes, ayudó a escapar de la justicia a Darío Messer, una de las personas centrales en ese esquema de lavado de dinero.



Cartes será incluido en el listado de personas buscadas por la Interpol, afirma O Globo.



Elegido en 2013, el político y empresario paraguayo renunció a la Presidencia de su país en mayo del año pasado tras convertirse en senador. Lo hizo conforme a la Constitución de Paraguay, que establece que el presidente de la República y el vicepresidente "no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones".



Sus detractores criticaron la participación de Cartes en los comicios senatoriales, puesto que el artículo 189 de la Carta Magna reza que "los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto".

