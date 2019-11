(VIDEO) Madre venezolana desesperada denuncia estafa a través de GoFundMe

08-11-19.-Una madre desesperada por la difícil situación de salud que atraviesa su hijo, denuncia a través de las redes que una persona, que presuntamente era su vínculo con la plataforma GoFundMe ha hecho uso a título personal de más del 60% de los recursos recaudados para su hijo.

La madre de Diego, paciente con el Síndrome de San Filippo hizo uso de la cuenta creada en Instagram @elcaminodediego y que fue replicado por el periodista Sergio Novelli, para denunciar que el organizador señor Omar Martínez Gil @bomargutan @marleythecolombiandog https://www.facebook.com/bomar.gut, hizo uso de los recursos recabados para la intervención de su menor y que sólo el día de la operación, luego de tratar de comunicarse inúltilmente con él antes de este hecho, supo el verdadero destino de este dinero.

La señora comenta que se encuentran en Brasil, cuando debieron partir de Venezuela imposibilitada de brindarle una mejor calidad de vida a su hijo, desde allí, se organizó para recabar fondos y luego de que el dinero fuero tomado por las manos inescrupulosas de Omar Martínez Gil se han quedado en una condición vulnerable y critica para seguir luchando contra la enfermedad de su chamo.

Ella hace un llamado a todos los que colaboraron para que la contacten y tratar de recuperar los fondos aportados para la salud y recuperación de Diego.

Acá compartimos su relato publicado a través de su cuenta.

«Cuando Diego enfermo hace años en Venezuela, trate por todos los medios posibles de poder hacer su diagnóstico sin acudir a ninguna red social o campaña de recaudación. Solicite varias veces los dólares CADIVI que podía pagar en ese momento por medio de mi trabajo. Porque aún para quienes lo ignoran tengo trabajo y estoy de permiso por el motivo de salud de mi hijo.

Me tomo mucho tiempo tomar la decisión de abrir la cuenta y no lo hice hasta antes no agotar todos las vías posibles. Cuando acepte que no podía hacerlo sola. Inicie está cuenta, pase noches en vela escribiendo correos, contactando periodistas, haciendo lo posible por dar a conocer nuestro caso.

Cuando llegó el momento de recaudar los fondos para Diego hasta en un semáforo llegue a pararme para pedir ayuda. Porque soy una persona honesta y no me avergüenza dar la cara por mi hijo.

Por esto con mucho pesar comunicó lo que en este momento está ocurriendo.

La campaña de #GoFudme @gofundme a beneficio del @elcaminodediego a sido vulnerada. Más del 60% de los fondos fueron gastados por el organizador señor Omar Martínez Gil @bomargutan @marleythecolombiandog https://www.facebook.com/bomar.gutan lo que nos deja es una situación en extrema vulnerable. Ya que nos encontramos en un país ajeno al nuestro.

Hago un llamado a todas las personas que de buen corazón hicieron algún aporte a la campaña me contacten!

Estoy sumamente afectada por este hecho.

Estamos en Brasil por un propósito de SALUD así que las acciones hechas por el señor Omar nos afectan profundamente, principalmente a Diego.

Dejo todo en manos de Dios esperando que pronto se haga justicia».