Secretario general Adjunto de la ONU: “El sistema de salud de Venezuela está al borde del colapso”

08-11-19.-El secretario general Adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos Humanitarios, Marck Lowcock, presentó el documento final de su corta visita a Venezuela.



El alto emisario de la ONU, pudo constatar de primera mano, la grave crisis humanitaria venezolana, que según dijo en su declaración oficial, “sigue deteriorándose cada vez más con el paso de los días”.



“Vino, vio y se marchó con un nuevo cargamento de quejas y demandas”, reseñó Sumarium.



“Durante mi primera visita a Venezuela, he visto cómo mujeres, hombres, los niños y las niñas comunes se enfrentan cada día a retos abrumadores para sobrevivir”, añade el documento, en el que se pone de relieve, que “millones de personas no pueden acceder al mínimo de alimentos, agua y atención médica, situación que continúa empeorando”.



En esta declaración preliminar Lowcock, puntualiza, que “la gran mayoría de los venezolanos se han visto afectados por la crisis política y económica en la que fue alguna vez la nación más rica de América Latina”. Admite no obstante, que “una enorme contracción económica exacerbada por la hiperinflación ha provocado una situación difícil para la gente común en todos los estados de la nación”.



Lowcock sostuvo reuniones con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República; y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. También con el canciller Jorge Arreaza, revisó el Plan de Asistencia Técnica Humanitaria del gobierno venezolano.



En su comunicado, Lowcock agrega: “He observado que el sistema de salud está al borde del colapso y que muchos hospitales carecen de la infraestructura básica de agua y electricidad. Los pacientes hospitalizados, muchos de los cuales ya están gravemente enfermos, corren un alto riesgo de perder la vida a causa de las nuevas infecciones que están adquiriendo mientras están en el hospital, ya que no es posible realizar una limpieza y desinfección básica. Lo cual se agrava por la falta de medicamentos y la escasez de médicos y enfermeras para administrarlos. Enfermedades prevenibles, como el paludismo y la difteria, han vuelto con mucha fuerza. Las personas con enfermedades crónicas, entre los más vulnerables”.



Piden sancionar a Maduro

La oposición venezolana en España pide a los partidos políticos españoles que se comprometan con una ampliación de sanciones al Gobierno de Nicolás Maduro, como presión para la celebración de elecciones en respaldo a una solución a la crisis en el país.



El diputado Ramón López y el representante de Voluntad Popular, Sergio Contrera, presentaron este 7 de noviembre en Madrid una carta al Partido Socialista (PSOE), Partido Popular (PP) y a Ciudadanos con sus peticiones.



“Los partidos españoles deben tener una posición de Estado al momento de apoyar su lucha por la democracia de Venezuela”, señaló el diputado López.



Contrera denunció la «persecución del único poder legítimo y constituido en Venezuela que es la Asamblea Nacional». Expresó que parte de los miembros de la AN están encarcelados.



El activista Contrera solicitó a los futuros diputados españoles que «ayuden a que el proceso de transición democrática sea una realidad en Venezuela».



López afirmó que no querían inmiscuirse en asuntos españoles, pero se atrevió a considerar que Unidad Podemos es una «sucursal del chavismo en España».

