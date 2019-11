Usuarios denuncian que algunos trabajadores de CANTV cobran en dólares para reponer líneas telefónicas

7 Nov. 2019 - Carlos, quien se reservó el apellido, labora en Cantv desde hace un "buen rato", pero cuenta –cuidadosamente– que resuelve buena parte de su jornada con los trabajos que realiza en Terrazas de Ávila, Palo Verde y El Paraíso, donde tiene clientes en caso de "cualquier avería y reparación de líneas telefónicas".



Marlene Contreras, una de las comerciantes del Centro Comercial Plaza Páez, en El Paraíso, contactó a Carlos para conseguir una línea telefónica y manifestó: "Aquí las líneas desaparecen de repente y los reclamos no proceden, pasan meses y años. Yo tengo dos años sin servicio de Cantv. Esta persona me ubicó una línea, pero primero me había dicho que era imposible porque no hay líneas para ninguna zona. Tuve que pagar 30 dólares, no podía seguir incomunicada. Carlos va primero al cajetín plateado que está afuera en la esquina, verifica y llama a lo que yo supongo debe ser la central de Cantv y listo, hay línea".



Como Marlene, otros comerciantes y habitantes de la zona coinciden en que "hay un complot entre las operadoras de Cantv y los trabajadores que están en la calle, eso tiene un costo que es bajo cuerda. Las reparaciones son gratis, se supone".

Mala suerte si te tocó a ti



"Yo llamo al que era mi número y me contesta otra persona, es lo más triste del caso. Igual vas a las oficinas de Cantv y, si se te dañó el wifi y quieres comprar un router, no existe, no hay", cuenta Víctor Bogart de la parroquia El Paraíso.



Denuncia, además, que "en la esquina diagonal a Wendys, en la Madariaga, hay un cajetín metálico. Ahí se sienta un individuo de Cantv, a veces todo un día, moviendo cables, por algún motivo, y es casualmente cuando hay desapariciones de líneas, ¿pero realmente nos consta que estén reparando eso?"



Se ha hecho público, notorio y descarado el cobro del servicio de la telefónica: "Me piden 150$, los tecnichoros, y me solucionan mi problema, pero en la oficia me dicen que tengo que esperar. ¿complicidad interna?, se pregunta Luis Boada en su cuenta de Twitter.



Todos estos reclamos opacan la última declaración hecha por el presidente de la Cantv, Manuel Fernández, en el mes de agosto de este año, a propósito de los planes de inversiones especiales para la recuperación y mejoría de los servicios de telecomunicaciones: "Estamos orgullosos, porque son equipos e instalaciones para servir, de manera adecuada, oportuna y con calidad, las telecomunicaciones que requiere el país para las actividades económicas, de recreación y conexión", afirmó.



Hasta los momentos no existe otro pronunciamiento del presidente de la estatal ni posible respuesta ante la situación, cuando esta periodista intentó entrevistarlo la respuesta fue nula, nos dejó en visto a través del Whatsapp.



Solicitan respuestas por todos los medios



Cantv es tendencia en la red social Twitter desde el día de ayer, como un botadero de innumerables quejas y la molestia general sobre el manejo de la empresa de telcomunicaciones emblema del país. "Aprovechando que #Cantv es tendencia coloco la frase más usada por sus "técnicos" de calle: ¿Solucionar el problema por una oficina? Imposible. Desde el apagón de febrero hay miles de líneas "caídas", escribe Jorge Landa.



Otros usuarios se encuentran incomunicados desde hace tres años, y para otros este calvario se resume a "25 meses tengo sin tono, muy ineficiente el servicio técnico de esta empresa. Antes, en 72 horas arreglaban el servicio".



El monitoreo de las redes mostró que de inmediato la cuenta oficial Sala de Prensa Cantv publicó: "Para asegurar el acceso a los servicios de telecomunicaciones #Cantv impulsa la optimización y mantenimiento de ADS en varias entidades del país", llevándonos a un artículo de su página web donde explica con gráficas que "se le ha devuelto conectividad de voz y datos a 671.715 suscriptores en todo el país, entre enero y octubre de 2019", y menciona además que unos 94 nodos de ADS (esas cabinas metálicas rectangulares ubicadas en las principales avenidas y calles) fueron atendidos y optimizados en Caracas.

Y para rematar la nota, la empresa hace énfasis en la campaña "Dímelo" para denunciar el cobro irregular en las labores de conexión y reparación de servicios.



Lo antagónico es el siguiente tuit: "A ver @ContactoCantv explícame algo, cómo es que uno llama a tus números de atención al cliente y nunca existe solución, pero navegando en Facebook encuentras personas ajenas a #CANTV y pueden realizar cualquier solicitud mediante un pago en dólares?".

¿Cada uno por su lado?

Luego de 12 años de acompañarse en la expansión de la plataforma telefónica del país, en agosto de este año se anunció la separación de las empresas estatales Cantv y Movilnet, servicios de telecomunicaciones que fueron renacionalizados en el 2007 por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La decisión la dieron a conocer los presidentes de ambas empresas, Manuel Fernández (Cantv) y Aníbal Briceño (Movilnet). "Esta medida logrará el reforzamiento de los procesos operativos empleados para prestar los servicios", se citó en aquel entonces.

Sin embargo, el deterioro del servicio se ha hecho progresivo y se agravó con el apagón nacional de marzo de este año, lo que provocaría "el daño en las tarjetas procesadoras de señales para colocar de inmediato las líneas a los clientes Movilnet", explicó un agente autorizado al asegurar que esto retrasa a diez días la conexión del chip en los celulares.

Briceño no se ha pronunciado desde agosto, cuando se anunció la instalación de fibra óptica en los hogares del país, sin embargo, parece quedar viva la certeza de que estas dos empresas "seguirán siendo orgullosamente nacionales".

A la espera de la fibra óptica

El pasado 23 de agosto, el presidente Nicolás Maduro, en una jornada de Jueves Productivo, anunció que aprobaba un plan de inversiones especiales para la recuperación y mejoría de los servicios de telecomunicaciones. La idea concreta, dijo el mandatario, era fortalecer a Cantv y su filial Movilnet.

"Tenemos que impulsar un proceso de inversión, recuperación y mejoría en el servicio, un esfuerzo nacional", dijo Maduro en aquella oportunidad.

Ese mismo día, el primer mandatario nacional habló acerca del arranque del Plan Fibra Óptica al Hogar, el cual permitiría llevar internet de alta velocidad a hogares y empresas a través de la instalación de una nueva fibra óptica en todo el territorio nacional. Hoy en día, las quejas por las fallas en los servicios que presta Cantv y su filial Movilnet están a la orden del día, así como el servicio ABA.

"Están en el ojo del huracán. Miles de usuarios tienen el servicio suspendido sin causa y, aún sin tenerlo, les cobran una tarifa altísima. Internet también falla. Las tarifas de llamadas al exterior impagables. A eso se le suma el desastre de su filial Movilnet", dijo Carmen Teresa Quintero Valera en su cuenta de Twitter @Carmen31TQV.

Para navegar hay que tener "verdes"

Las denuncias de los usuarios de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) en donde aseguran que los técnicos de esta empresa cobran en dólares, bien sea para reconectarles las líneas o para restituirle el servicio de internet, son constantes y provienen desde todas las parroquias de la ciudad.

"Me cortaron mi línea Cantv y la señal de Internet.Me acerqué a una agencia y coloqué el reclamo y, al día siguiente, se aparecieron unos técnicos por mi casa ofreciendo reconectarme la línea si les pagaba 100 dólares. Es un robo descarado. ¿Por qué esa gente cobra en divisas, si se supone que ellos tienen un sueldo?", se preguntó Martha Rodríguez, quien es vecina de la parroquia El Paraíso.

Ynes Carrillo, quien vive en Charallave, se quejó porque desde hace más de cuatro meses no cuenta con el servicio ABA en su apartamento. Señaló que los técnicos de Cantv se han ofrecido para restituirselo sí les paga en divisas.

"Ya voy a cumplir cuatro meses sin el servicio de internet ABA en mi casa. Los técnicos de Cantv me han contactado personalmente para que les de 600 dólares para arreglame el problema, eso sin incluir el router. ¿Qué se creen? ¿De dónde voy a sacar 600 dólares…? Corruptos!", se quejó molesta.

Muchos vecinos han denunciado que el modus operandi es variado. Incluso, algunos relataron que han sido testigos de como los mismos trabajadores sabotean las líneas para después ofrecer sus servicios cobrando tarifas "en verdes".

"El chanchullo de algunos técnicos de Cantv es sabotear los cables en las subestaciones, agregar un poco de teipe a las líneas, y luego cobrar en dólares", denunció Luisa Martínez, una vecina de la urbanización El Pinar de El Paraíso, quien además dijo que en esa zona las fallas de las telecomunicaciones son una constante."El comercio también se ha visto afectado. Muchos de los emprearios de la zona no pueden utilizar los puntos de venta, pues no funcionan. Algunos han tenido que recurrir a los puntos inalámbricos para poder realizar sus transacciones", agregó.

Martínez dijo que hizo la denuncia a través del call center de la empresa marcando el número 0800 Cantv (opción 5 de reclamos), pero no ha optenido respuestas "a la brevedad" como le prometió la operadora que la atendió.

"Me solicitaron todos mis datos y me cofirmó que mi conección ABA presentaba una avería (¡Qué novedad, ya eso lo sabía!) que sería atendida a la brevedad. Han pasado varias semanas desde aquella denuncia y nada. No sé a que llaman ellos "brevedad".

Ante estas denuncias, varios usuarios señalaron que debieron pagar para recuperar el servicio ABA de Cantv, mientras que otros dijeron que prefieren usar sus celulares antes que desembolsar las divisas.