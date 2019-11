(VIDEO) Pacientes oncológicos protestaron este martes frente al Ministerio de Salud por falta de insumos y recursos para obtener medicamentos

05-11-19.-Pacientes oncológicos del Hospital Luis Razetti, protestaron este martes frente al Ministerio de Salud por la falta de insumos y el alto costo de las medicinas.“Me puse 28 quimioterapias, perdí mi seno, un brazo me quedó inmóvil y resulta que por falta de una pastilla puedo recaer, después de luchar tanto (…) No queremos llevar esta protesta a algo político, porque estamos aquí en una lucha por nosotros y nuestra salud”, señaló la paciente Maribel Velázquez.Asimismo, aseguró que su medicamento no llega desde hace siete meses, lo cual indica podría desencadenar en un recaída de la enfermedad.Otra paciente reclamó que “la gente se está muriendo porque no tienen los recursos y tampoco los hay en los hospitales”.“Mi mamá sigue recibiendo sus quimioterapias porque yo en medio de una protesta logré conseguir sus medicamentos, si no estuviera igual que todos los pacientes“, señaló otra paciente.Los pacientes pedían la presencia del ministro de salud, Carlos Humberto Alvarado, sin embargo en su lugar se apersonó el adjunto del viceministro de salud, Tomás Molina, quien recibió a cuatro pacientes y un documento.