(VIDEO) Fiscal general: 707 personas han sido privadas de libertad por ataques al Sistema Eléctrico Nacional

1° Nov. 2019 - El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que un total de 707 personas han sido privadas de libertad por hechos relacionados con ataques al Sistema Eléctrico Nacional en el año 2019.Durante declaraciones a los medios de comunicación este 1 de noviembre en la sede principal del organismo, en Caracas, Saab indicó que por daños en esa materia han ingresado a la institución que encabeza 581 causas, equivalentes al 77% de los casos tramitados sobre tráfico de material estratégico.Igualmente, precisó que se iniciaron 331 investigaciones por hurto de cableado, mientras que 268 correspondieron al hurto de equipos varios como transformadores, lámparas de alumbrado público, entre otros.Hurto en CaraboboEn esta oportunidad, el titular de la acción penal destacó la detención del gerente de distribución de la subestación Castillo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en el estado Carabobo, Albeiro José Alzate Alzate, quien habría sustraído de esta empresa un carrete de cable lineal de 1.000 metros con un peso de seis toneladas.De acuerdo con Saab, el material fue descubierto el pasado 22 de octubre en un galpón ubicado en la población de Guacara, el cual pertenece a la empresa Instalaciones Eléctricas Jairo Chirinos, cuyo propietario del mismo nombre resultó detenido.Detalló que en la casa del gerente de Corpoelec se encontraron cantidades importantes de materiales y equipos, como aires acondicionados y otras herramientas procedentes de la aludida empresa del Estado.Explicó que tras las investigaciones lideradas por el Ministerio Público, al día siguiente del hallazgo se realizó la inspección de la empresa Postes Carabobo 2010, en la cual se hallaron dos mil metros lineales de guaya acerada, 100 toneladas de guaya eléctrica de aluminio y tres mil conectores eléctricos, entre otros materiales de Corpoelec.Ante tal situación, resultó capturado el dueño de esta empresa, Yemín Adolfo Ramírez. Los tres involucrados fueron imputados en el Tribunal 4° de Control de Carabobo, por los delitos de tráfico de materiales estratégicos y asociación, por lo que quedaron privados de libertad.Precisó que los materiales hurtados tienen un valor aproximado de 3 millones 350 mil dólares. “Se trata de uno de los casos más grandes de robo de material de Corpoelec a escala nacional”, resaltó Saab.Caso Campo MorichalEn otro hecho similar, el mismo 22 de octubre fue desarticulada una banda dedicada al tráfico de tubería petrolera en el Campo Morichal de la empresa Petróleos de Venezuela, S.A., (Pdvsa) ubicado en Maturín, estado Monagas.Sobre este particular, la máxima la autoridad del Ministerio Público refirió que fueron detenidos ocho empleados de Pdvsa, quienes intentaron sustraer del campo un total de 302 tubos de tres y media pulgadas con una guía o permiso falsificado.Comentó que este material es utilizado para la reparación y rehabilitación de pozos petroleros, cuyo valor estimado es de 250 mil dólares, más el daño que implica no disponer de estos insumos al momento de requerirse para reparaciones.En cuanto a los detenidos, mencionó que se trata de Rubén Reyes, Ronald Moreno, Jean Carlos Díaz, Denni Mendoza, Domingo Brito, Orlando Ratanjal, José Ángel Rodríguez y José Alexander López.Estos hombres fueron presentados ante el Tribunal 4° de Control del estado Monagas por los delitos de tráfico ilícito de material estratégico y asociación para delinquir, con agravante por ser trabajadores de la industria petrolera.La máxima autoridad del Ministerio Público invitó a la ciudadanía a denunciar a las personas que se involucran en situaciones de este tipo, para que sean sometidas a la justicia y paguen por sus delitos.“Estas personas, cuando actúan de esta manera, saben que no solo buscan afectar patrimonialmente al país, sino causarle un daño adicional a la población al dejarla sin agua y sin luz”, expresó.Mesa de Alto NivelEn otro tema, la máxima autoridad de la institución garante de la legalidad en el país adelantó que los días miércoles 30 y jueves 31 de octubre se efectuaron 123 audiencias como parte del trabajo que adelanta la Mesa de Alto Nivel para el descongestionamiento de los centros de detención preventiva en el país.En este sentido, explicó que durante esta labor se dictaron 118 privativas de libertad, en 65 casos se admitieron hechos, 53 pasaron a juicio, se dictaron seis sobreseimientos provisionales, se otorgaron 52 medidas cautelares y 25 medidas humanitarias.Adicionalmente, se realizaron 99 traslados a diferentes centros penitenciarios.Saab señaló que las audiencias continuaron este viernes, por lo que estas cifras se incrementarán en las próximas horas “para que las estaciones de policías pasen hacer lugares de tránsito momentáneo de privados de libertad”.Recordó que estas acciones son resultado de la instalación de la Mesa de Alto Nivel en la sede principal del Ministerio Público, con participación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz; el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, y la ministra para el Sistema Penitenciario Iris Varela, entre otras autoridades.En ese encuentro, se elaboró una hoja de ruta para atender la problemática estructural de hacinamiento en los centros de detención de las distintas policías, así como en los comandos de la Guardia Nacional Bolivariana y otras dependencias militares, la cual se ha estado ejecutando en las últimas semanas.