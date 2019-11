Zulia: Pacientes renales sobreviven al viacrucis de máquinas dañadas y falta de agua

Credito: Panorama

01-11-19.-Angustiados por el daño que han sufrido algunos equipos y la falta de agua potable acuden a diario los pacientes renales a realizarse su tratamiento a los centros de diálisis, ubicados en Maracaibo, tres veces por semana.



En el caso del Centro de Diálisis de Occidente (CDO), ubicado en la calle 74 con avenida Delicias, los pacientes denunciaron que la mitad de los equipos se dañaron. Lo que quiere decir que de 30 personas que atendían por turno, solo atienden la mitad y máximo dos horas y media están siendo conectados.



“El 50% de las máquinas están dañadas y nos están dando entre dos horas, y dos horas y media. Eso para nosotros es fatal porque se nos acumulan las toxinas. A veces cuando faltan pacientes nos llevan a tres horas”, contó Norma Martínez, una paciente que acude este centro, a PANORAMA.



Una diálisis normalmente debe durar cuatro horas, sin embargo, al tener menos tiempo conectados a una máquina comienzan manifestar reacciones como: ahogos, hipertensión e hipotensión, dolores de cabeza, entre otros, malestares.



“Yo me sentí mal el jueves pasado. La tensión me llegó a 7,3”, agregó Martínez.



“Poco a poco se han ido dañando las máquinas y lo que nos preocupa es que esto siga, aunque el personal sigue atendiendo a los pacientes”, dijo Patricia Perozo, familiar de un abuelo de 76 años que lleva 10 años en tratamiento.



“Mi hija tiene 5 meses dializándose. Su cura sería un trasplante, pero no los están haciendo en el país sino en Colombia y no tenemos los recursos”, contó Carmen López, madre de una paciente de 30 años, quien es madre de tres niños de 13, 9 y 6 años.



En el Centro Dyalisis Care, situado en el centro comercial El Sol de la avenida 100 (Sabaneta), los pacientes pasan penurias por la falta de agua dulce para que los atiendan. Son 30 mil litros diarios lo que emplean para sus sesiones.



Al igual que en el CDO los están atendiendo máximo dos horas y media, pues son 28 pacientes por tanda, ya que dos máquinas también se dañaron.



“El turno del miércoles por la tarde tuvo que aportar 600 mil bolívares para comprar un camión de agua. A veces la que nos envían es de pozo y viene salada, aunque se trata a través de la planta de osmosis no es igual. Hoy tuvimos que cerrar la vía hasta que nos enviaron los camiones”, expresó Javier Fuenmayor, padre de una joven de 27 años que comenzó a dializarse hace tres meses.



Dijo que, a pesar de que algunas instituciones del estado le prestan apoyo, no es suficiente por la cantidad de pacientes “y ellos requieren de una mejor calidad de vida”.



“No tenemos quejas de la institución porque somos bien atendidos, de hecho, cuentan con insumos a diario. Sin embargo, nos mantienen en alerta cuando retrasan la entrega de los materiales y nosotros los compramos para tenerlos a la mano”, añadió Fuenmayor.



Luzneida Hernández, quien acompaña a su esposo desde hace 10 años, opinó a las afueras de Dyalisis Care que “el tercer turno es el que más sufre porque si se termina el agua los atienden hasta donde pueden. Esta semana han muerto tres pacientes”.



“No está bien que se nos den dos horas de diálisis no duermo, me acuesto y me ahogo, tengo que permanecer sentado”, relató Ricardo Umbría, un joven de 28 años y es paciente renal desde los 23.



Al viacrucis que padecen también suman la falta de efectivo para tomar el transporte y trasladarse a las sedes.



“Muchos pacientes dejan de asistir a las sesiones por falta del pasaje”, dijo Zulay Pirela, esposa de uno de los afectados.



Tanto los enfermos que son atendidos en el CDO como en Dyalisis Care resaltaron “la buena atención” que reciben del personal a quienes le agradecen la voluntad con la que los atienden. Exigieron que las autoridades escuchen sus peticiones.

