Denuncian suspensión de la línea 601 de La Paz-Antímano y de la mala calidad de servicio de metrobús

Estación de Antímano.

Dia: viernes

Hora: 8:30 pm.

Señor, por favor , disculpe, ¿no sabe si ya pasó el metrobús?

— Que yo sepa, el metrobús está suspendido— y espera con la mirada la siguiente pregunta.

Ah, por eso no hay cola, claro…¿y no sabe por qué suspendieron la línea?

—No, ellos nunca informan, ni dicen por qué, fíjese aquí había una columna de la parada de este metrobús, se cayó hace meses, estuvo ahí tirada por un tiempo y la gente la agarró de asiento, luego por fin se la llevaron, no la han vuelto a poner, ahora suspendieron esta ruta y no sabemos nada, a lo mejor y la quitan, quien sabe…

¡Ay que cosa! ¿Mire y no sabe si hay camionetas?

—A estas horas dificulto mucho que haya, pero bueno, allí hay una colita, quien sabe si tiene suerte y viene una, pero eso si, prepárese, porque a esta hora cobran más.

Y así nos acercamos a la cola, esperanzados a que llegase una camioneta, contar con la suerte de que viniera una que nos arribara a nuestro destino.

Esta es una situación mas que recurrente en el área metropolitana, vivir la angustia, contar con la suerte de obtener el servicio de algo, del transporte, de la luz, del agua, del gas. Vivimos así contando con la suerte, al límite, bajo el yugo de la incertidumbre.

Y dentro de este contexto anormal en que vivimos, se presenta esta denuncia sobre el mal servicio de lo que otrora fue un orgullo del país.

Usuarios denuncian:

Pasajeros de la línea 601 de Metrobús que cubre la ruta La Paz- Antímano, denuncian la suspensión de este servicio sin que les hayan informado las razones de tal suspensión. Ya esta línea, venía presentando problemas pues solo contaba con una sola unidad para esta travesía.

Lo mismo viene ocurriendo con las diferentes líneas del área metropolitana que solo cuentan con un solo metrobús o simplemente se los han eliminado, tal es el caso del que cubre la ruta de El Marqués que tiene una sola unidad y cuando hay marcha del gobierno, no funciona porque las mandan para dichas marchas, como ocurrió el sábado pasado que no hubo servicio por la marcha, dejando a los pasajeros varados que luego de esperar horas tuvieron que irse a pie, señalaron varios pasajeros de esta ruta.

Para nadie es un secreto del deterioro progresivo de estas unidades que en su momento de llegar al país eran un orgullo, pues contaban hasta con aire acondicionado, buenos asientos, y se desplazaban con diligencia y sin problemas mecánicos, pero desde hace como cuatro años para acá, el servicio está en franca ruina.

Esta situación agrava aún mas el problema de transportación de los trabajadores que dado a que no pueden pagar el transporte privado y que recurren a este servicio, cuando los suspenden tienen que "echarle un camión" como se dice coloquialmente, y caminar kilómetros para llegar hasta sus casas, agotados física, porque muchos no se alimentan bien y sicológicamente debido al estrés constante a que son sometidos en una suerte de pesadilla de los que no cuentan con la suerte de tener vehículo propio.

Ante esto, usuarios del metrobús, le solicitan a César Vega González, presidente del Metro que cumpla con lo que se comprometió el año pasado cuando dijo: "Vamos a tener repuestos para darle vida por más de 5 años y hacerle los mantenimiento correctivo a este Sistema, garantizándole a nuestro Pueblo un servicio confort y calidad. No descansaremos, no dejaremos de trabajar hasta reparar estas unidades"., pero contrario a eso, el servicio ha empeorado, y no se entiende porque, según expresó Vega González: "El Presidente ha destinado una gran cantidad de recursos para asegurar que toda esta flota de transporte sea rehabilitada, y que estas unidades efectúen los recorridos pertinentes sin ningún tipo de dificultad". Por eso los usuarios exigen que se cumpla con este objetivo.

Para nadie es un secreto del gran cementerio de autobuses que yacen en estacionamientos del Metro, que son deshuezados para reponer con los repuestos sustraídos a otras unidades accidentadas, pero el remedio resulta peor que la enfermedad, pues esas medidas crean una bola gigante imposible de resolver luego y llega a este caos que nadie ha podido solucionar.

El pueblo trabajador merece respeto y que le informen sobre esta situación, que le cumplan con un servicio de calidad, que es su derecho y los servidores públicos que manejan esta institución que no olviden que es su deber trabajar para satisfacer las necesidades del pueblo.