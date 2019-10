Reportan la desaparición de animales en Parque del Este

Credito: Web

05-10-19.-Morrocoyes, iguanas y patos, entre otras especies, ya no abundan en las caminerías, lagos y áreas verdes del parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido como parque del Este, cientos de ejemplares de estas especies han desaparecido de estos espacios, muchas veces sin dejar rastro, ya sea porque son robadas o mueren y las autoridades del lugar no revelan información al respecto, según informó la secretaria de organización del Sindicato del Instituto Nacional de Parques, Marlene Sifontes.



"Los peces y diversas especies de aves, entre ellas las corocoras, que abundaban en los lagos del parque también han desaparecido de manera gradual", acotó la ambientalista. Señaló que los vigilantes del parque han atrapado en varias ocasiones a visitantes quienes intentaron robarse los patos e iguanas en sus bolsos.Aseguró que "esta problemática no nació este año, sino que se viene presentando desde hace, al menos, dos años", tiempos en que la crisis alimentaria se notó con mayor fuerza en la capital.



Ambientalistas que se desempeñan en el parque aseguraron que tanto visitantes como trabajadores y funcionarios de la Guardia Nacional son responsables de la desaparición de los animales. Describieron que "en más de una ocasión se ha observado como obreros se dedican a pescar en las lagunas. Mientras que los funcionarios que han sorprendido a los visitantes llevándose los huevos de los patos, tortugas, iguanas, entre otras especies, no regresaron los ejemplares a sus respectivos lugares".



Acotó Sifontes que en el aviario, donde se exhiben múltiples especies de aves, "de manera inexplicable desapareció el último tucán del parque. Las autoridades no dieron información de esto, por lo cual se desconoce si el ave falleció". Recordó que en el año 2015 algunos búhos y guacamayas murieron a causa de enfermedades como la salmonela.



Tierra de nadie

La desatención de los espacios del parque es cada vez más evidente para los usuarios, quienes reportan que las áreas verdes "ya no son verdes, sino que son amplios campos de tierra maleza". Además las fuentes y la "cortina de agua" que alguna vez fueron una de las principales atracciones para los visitantes, "están secas".



Josué Mendoza lamentó el estado de deterioro en que se encuentran las instalaciones. "Vengo a trotar tres veces a la semana desde hace varios años y he visto como ha decaído el parque. Además la inseguridad sigue presente en el lugar".



Sifontes expresó que, a pesar de los esfuerzos de los obreros del parque, quienes "a pesar de no tener equipos, luchan por mantener el parque en pie", se necesita un trabajo profundo y profesional para el cuidado de la flora que cada vez es más escasa en los espacios.



Comentó que la GNB inició un operativo de mantenimiento en el parque el jueves. Sin embargo "los trabajos comenzaron hace una semana y todavía se pueden encontrar restos de maleza en las caminerías". Además, los funcionarios han convertido las áreas cercana al planetario Humboldt en un basurero. "Es la tierra de nadie", expresó Sifontes.

