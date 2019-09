Hugo Carvajal acusa al gobierno venezolano de informes falsos y dice que está dispuesto a colaborar con EEUU

26-09-19.-El exjefe de la DGCIM, Hugo “El Pollo” Carvajal, acusó al gobierno venezolano de crear informes “falsos” para incriminarlo en hechos de narcotráfico.Carvajal denunció a través de un escrito publicado su cuenta de la red social Twitter que “funcionarios del gobierno venezolano involucrados en narcotráfico elaboraron informes falsos donde me incriminaban con el fin de cubrir sus delitos y de procurar que el presidente Chávez me retirara su confianza”.“Hasta el momento, la fiscalía de EEUU no ha explicado qué fue lo que supuestamente hice, ni ha presentado una sola prueba”, señaló. “Sus acusaciones son falsas y carentes de pruebas”, manifestó.“No solo porque quiero resolver mi caso, sino porque esto abriría la puerta a una colaboración efectiva, sin precedentes, a la causa contra la tiranía que tiene secuestrado mi país”, declaró.