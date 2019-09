Subastaron dos propiedades de Alejandro Andrade en Florida

El ex-tesorero nacional y ex-presidente de Bandes, Alejandro Andrade Credito: Web

26-09-19.-En una subasta realizada este miércoles en el interior de una mansión ubicada en Wellington, en el sur de Florida, se pusieron a la venta propiedades que fueron confiscadas por el gobierno estadounidense luego que Alejandro «El Tuerto» Andrade, quien fue tesorero en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, fuese declarado culpable por lavado de dinero y haber recibido sobornos calculados en más de 1000 millones de dólares, reseñó el portal Telemundo 51.



Fueron subastadas dos mansiones ubicadas en Wellington, una exclusiva comunidad con terrenos para caballos, tras serle expropiadas a Andrade.



Una con más de 10 acres de terreno, 7 habitaciones, 5 baños y más de 8 mil pies cuadrados de construcción. La otra de casi 6 acres de terreno con establos para 22 caballos, 6 habitaciones y más de 7500 pies de construcción, detalló el portal anteriormente mencionado.



«El Tuerto» Andrade se declaró culpable de lavado de dinero, y de haber recibido sobornos calculados en más de 1000 millones de dólares gracias a su puesto como tesorero de Venezuela desde el 2007 al 2011. El esquema de corrupción se basaba en el pago de sobornos por asignación de contratos y bonos para el cambio de divisas.



El monto pagado en la subasta aún no es público pero las propiedades fueron valoradas una en 6 millones y medio, y la otra en más de 4 millones y medio de dólares. Todo esto mientras Andrade permanece en una cárcel de baja seguridad en Loretto, Pensilvania, cumpliendo su condena de 10 años de prisión, por los cargos de crímenes cometidos en Estados Unidos.



El comprador de esta propiedad, un hombre de California quien está inmerso en el mundo ecuestre, no quiso aparecer en cámara e incluso aseguró no saber nada de su antiguo dueño.