Ex alcalde de Guanta es investigado por el Ministerio Público y la Contraloría General

El día de hoy 25 de septiembre de 2019, el Contralor General de la República, Dr. Elvis Amoroso, informó a través de una rueda de prensa y en la cuenta twitter @CGRVenezuela, que: “… inició un procedimiento administrativo al ciudadano Jhonnathan Teodoro Marin Sanguino, por acciones ilícitas que dañan el patrimonio público durante su gestión en la Alcaldía del Municipio Guanta del Estado Anzoátegui…”.



Contra el ex alcalde, también cursa una investigación penal en el Ministerio Público desde el año 2018 por presuntos hechos de corrupción, lo que generó una orden de aprehensión que fue debidamente acordada por el tribunal 21 de control del Area Metropolitana de Caracas en fecha 04 de febrero de 2019 por la presunta comisión de los delitos Peculado Doloso Impropio y Asociación para Delinquir.

De la misma manera, el Ministerio Público como consecuencia de su averiguación solicitó la incautación preventiva y medidas cautelares innominadas de carácter preventivo sobre los bienes muebles e inmuebles, así como propiedades, bloqueo de cuentas bancarias y de cualquier otro instrumento financiero ante las instituciones competentes.

Recordemos que el entonces burgomaestre, estuvo incurso en graves hechos que comprometieron su gestión ocasionando una mala administración en los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los guanteños.



Actualmente, se encuentra prófugo de la justicia venezolana y pesa sobre el mismo una solicitud de captura internacional.

Fuentes de inteligencia indicaron que Jhonnathan Marín fue visto hace una semana en reunión con otros delincuentes profugos de la justicia venezolana, en el Hotel Boheme de la Zona T de la ciudad de Bogotá.

A continuación, traemos a colación el artículo de Pascual Torres, en el cual describe en 18 claves los "antivalores, aberraciones, y desviaciones de poder ejercidas por el ex alcalde Marin":



1 Su rol como instrumento para la corrupción petrolera en el oriente del país tiene su origen en un presunto plan de socavamiento de la industria, que se ha replicado en casi todas las áreas de operación y empresas mixtas en los distintos ámbitos geográficos.



2 Ese proceso se concretó con la conformación de "empresas de producción social" de la Alcaldía de Guanta ( un modesto municipio de Anzoategui con escasas calles que otrora perteneció a Puerto La Cruz) construcción de obras y financiamiento de proyectos lo que contribuyó a escalar a Marín. Mientras que las EPS le dieron la posibilidad de comenzar a construir su red empresarial derivando contratos hacia sus compañías de fachada o las de sus allegados.



3 La consolidación de la principal maquinaria empresarial, Constructora Cuferca, con ramificaciones en EEUU, Republica Dominicana y Panama: ocurre a partir de 2009 cuando se le adjudica los contratos para la gasificación de las ciudades de Barcelona, Guanta y Puerto La Cruz, y da pie para iniciar contrataciones de mayor magnitud con PDVSA en proyectos de la Faja del Orinoco. Versiones locales refieren que los hermanos Urbano Fermín pasaron de ser dueños de un camión volteo que “sacaba arena” a ser los accionistas del grupo empresarial de más rápido crecimiento de la region y tal vez del pais Todo esto de la mano de Marín y el respaldo burocrático de la antigua gerencia de la Faja del Orinoco hoy procesada por graves delitos de corrupción



4 El empresario Marín (accidentalmente convertido en alcalde) proviene de una familia de raigambre adeca y por lo tanto se inició en la política como activista del partido blanco. Tras la avalancha del chavismo, a partir del año 2004 y luego de unas pasantías por la Causa R de la mano de Luis Edgardo Mata (uno de los abogados del condenado por pedofilia Jeffrey Sanz ) se puso su camisa roja y apostó por esta opción de poder político que le resultó sumamente rentable. Es familiar directo del exalcalde de Barcelona, José Gregorio Salazar , “Goyo”, quien tras un millonario desfalco a la municipalidad huyó y vive en Miami.



5 Una versión indica que Marín se aproximó a la política local desde una posición como conductor de Nelson Moreno, entonces alcalde de Puerto La Cruz. Fue estrechando el nexo hasta el punto que lo designó enlace con el FIDES para la presentación y ejecución de proyectos de obras públicas. Allí modeló sus habilidades en el “mundo de los negocios”.



6 Un allegado y excolaborador lo define como una especie de articulador y coach de la corrupción para lo cual aprovecha cualquier "debilidad biosicosocial o desliz" de funcionarios, al punto de conservar videos o fotos de cualquier nivel de manera de poder asegurar su colaboración “voluntaria” y permanente en la obtención de contratos o favores.



7 Los nexos de Marín con el grupo Urbano Fermín están demostrados por el carácter público y notorio que han asumido los mismos y por documentos de negocios que están en poder de las autoridades. Eso incluye contratos a través de las empresas que están a nombre de su esposa Esteiny Villanueva para prestar servicios o vender suministros a PDVSA.



8 Uno de los episodios más sonados y repudiados fue la presentación del cantante colombiano Maluma, en Guanta durante el Carnaval de 2016. Aparte de una situación de violencia que dejó más de una decena de heridos algunos de bala, la presentación generó cuestionamientos sobre la cuantiosa erogación que supondría la misma. Marín rechazó las acusaciones asegurando que la alcaldía no había pagado nada pues todo había sido financiado, unos 200 mil dólares, por los empresarios de Cuferca a quienes señalo como patrocinares del evento con nombre y apellido Toda una confesión impune de que incurrió en el delito de concierto de funcionario público con contratista.



9 También destaca el pago que realizó Cuferca a un costoso abogado penalista hoy preso por corrupción nombrado de pertenecer a la red de extorsión del antiguo MP por la defensa de su hermano Jhonny, imputado por varios delitos, incluyendo extorsión y porte de arma de fuego. Este último cargo fue descartado cuando un exjefe de la contrainteligencia, conocido en la región oriental, aseguró que el arma le pertenecía.



10 Marín tiene una especial y extraña relación con EEUU. Posee varias compañías registradas en Miami, las cuales son representadas por su esposa. Al menos una de estas ha importado vehículos para su venta a PDVSA a través de empresas de los hermanos Urbano Fermín.



11 Los hijos y esposa de Marín están residenciados en Florida,, sur de EEUU. Y él viaja con una muy alta y sospechosa frecuencia en vuelos con aviones que está a su disposición sin restricción. Documentos de migración indican que sólo en agosto llegó a viajar cinco veces. Algunos documentos revelan la existencia de una vivienda en Boston y además una cercana relación con la familia de la antigua jefatura de la Faja . La señora Marín figura como garante de pago de la matrícula de un hijo del exjefe de la FPO en una escuela de idiomas de esa ciudad del norte de EEUU.



12 Marín no escatima en gastos: en diciembre pasado realizó un viaje millonario con su grupo familiar a Bahamas. Luego se justificó diciendo que había sido invitado por un alcalde de República Dominicana y mostró fotos inspeccionando la construcción de un hotel. El avión usado es presuntamente propiedad de Cuferca y también había estado a disposición de Pedro León.



13 El año pasado, con motivo de su cumpleaños, Marín lo celebró en una localidad de la Gran Sabana en el estado Bolívar y fletó unos cuantos vuelos charter para trasladar a su corte de invitados desde distintos sitios del país y del exterior.



14 Marín no sólo conduce los negocios que ejecuta a través de Cuferca: también lo hace con el empresario Constantino Bonaduce ( procesado por delitos de corrupción) a quien le ha enlazado negocios como una concesión de aeropuerto, que le ha permitido convertirse en dueño y operador de una especie de puerto aéreo en Barcelona llamado Aerocentro. En esa contratación estuvo metida la mano y la firma del general prófugo y confidente del gobierno de EEUU, Hebert García Plaza.



15 En la relación con Bonaduce, Marín presuntamente acordó la compra de una lujosa y enorme residencia en la urbanización Las Villas, de Lecherías, bautizada como ONIX donde vivió de forma publica y notoria Se trata de una de las mansiones más grande del estado pues está en un lote formado por tres parcelas, con un área cercana a mas de 4 mil metros cuadrados. La transacción se hizo extraoficialmente por la suma de 4,5 millones de dólares, de los cuales Marín sólo pagó 2.5 millones.



16 Aunque todos estos hechos, con lujos y excesos que reflejan una profunda corrupción bio-psico-social, son públicamente conocidos su actuación y la de sus operadores empresariales se ha desarrollado con total impunidad por al menos una década.



17 El tren de vida y la riqueza acumulada por Marín y sus allegados en tan pocos años es imposible generarla legítimamente y sin un poderoso lobby financiero Ninguno de los componentes de esta mafia corruptora y corrupta poseía bienes de fortuna previamente. Marín era un simple chofer y su esposa una secretaria de un concesionario de carros Sencillamente no hay nada ni nadie que explique que sólo el grupo de empresas Cuferca tenga cerca de 1 mil vehículos, incluyendo maquinaria pesada, grandes fincas, edificios, mansiones, aviones, yates, dentro y fuera de Venezuela, entre muchos otros activos que apenas están contabilizando las autoridades tras la detención de Carlos Esteban Urbano Fermín.



18 Aún falta ver cuales serán las reacciones de factores de influencia local y nacional que, sin duda, contribuyeron con la consolidación de este plan de saqueo y sabotaje al primer reservorio de petróleo del mundo. ¿quienes saldrán en esta etapa crítica de la Patria con amenaza de bombardeo imperial en defensa de los bandidos?