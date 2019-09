Arrestan a dos venezolanos en Florida con cargamento de oro valorado en $5 millones

Jean Carlos Sánchez Rojas y Víctor Fossi Grieco Credito: Web

24-09-19.-Dos venezolanos fueron acusados de contrabandear lingotes de oro valuados en varios millones de dólares en un avión privado que aterrizó recientemente en el sur de Florida, reseñó la agencia AP.



Jean Carlos Sánchez Rojas y Víctor Fossi Grieco fueron arrestados tras llegar desde Caracas al aeropuerto ejecutivo de la vecina ciudad de Fort Lauderdale, de acuerdo con una declaración jurada firmada por una agente de investigaciones del Departamento de Seguridad Interna.



Tras el aterrizaje, agentes de la Patrulla Fronteriza y Aduanas examinaron la aeronave y detectaron numerosos lingotes de oro en la cabeza del avión, bajo una cubierta de metal, según el expediente en línea de los tribunales federales. La declaración jurada indica que los venezolanos intentaron ingresar ilegalmente a Estados Unidos poco más de 100 kilogramos de oro, equivalentes a unos cinco millones de dólares.



Los arrestos serían parte de una investigación más amplia de las autoridades federales que trata de determinar si hay alguna conexión entre el oro que llega ilegalmente desde Venezuela a Miami y el gobierno del presidente Nicolás Maduro.



Debido a que la industria del oro venezolana está controlada por el gobierno de Maduro, pocas empresas estadounidenses lo comprarían. Por eso los vendedores deberían encontrar otras maneras alternativas de acceder al mercado estadounidense.



Sánchez Rojas y Fossi Grieco comparecieron el lunes ante el juez Patrick Hunt. En la próxima audiencia, fijada para el 27 de septiembre, el magistrado analizará si les concede o no la libertad bajo fianza.



Al llegar al aeropuerto, Sánchez Rojas declaró en un formulario que tenía 24.000 dólares pero no mencionó nada más. Luego de que las autoridades le notificaron que tenía derecho a mantenerse en silencio, el venezolano admitió ante agentes federales que sabía del oro y que lo había obtenido de “múltiples fuentes” para venderlo en Estados Unidos. Dijo también que estaba trabajando para una organización que había contrabandeado oro y que recibiría un honorario por su participación, de acuerdo con el documento.



Fossi Grieco, por su parte, no declaró dinero ni mercancías al ingresar al país. Pero luego admitió que se reunió en Venezuela con algunas personas para recoger el oro y dijo que lo guardó dos días en su país antes de colocarlo en la trompa del avión. Admitió asimismo que recibiría una comisión después de entregar el oro.