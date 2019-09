(VIDEO) Cicpc desarticula esquema piramidal del 'Mandala'. Estafaron a 1000 personas en más de un millón y medio de dólares

24-09-19.-Más de millón y medio de dólares había estafado a personas de los altos mirandinos por parte de una organización desarticulada por la división contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó Douglas Rico, director del ente.La estafa fue realizada a través de la denominada Mandala de la Riqueza, que no es otra cosa que una estafa diseñada bajo el esquema piramidal, en el que una persona aporta una cantidad de dinero con el supuesto objetivo de duplicarla o triplicarla en un período relativamente corto.En este caso la estafa fue diseñada por Andreina Dolores Loreto Da Silva de 37 años de edad quien junto a su entorno familiar y un grupo de amigos, idearon y estructuraron un sistema fraudulento de ganancias que consistía en ofrecerle a sus víctimas la posibilidad de invertir dinero, en divisas, bajo la falsa promesa que en un lapso de 21 días, duplicarían la inversión, lo que parecía tentador para los comerciantes ávidos de obtener ganancias sin hacer mucho esfuerzo.Una vez transcurrido el lapso de tres semanas, los estafadores incumplían con lo acordado indicando no poseer la capacidad de pago y dándoles una serie de excusas para evitar reintegrarles el dinero recibido de parte de los mismos, siempre buscaban prorrogar la entrega del dinero, no lo devolvían.Los funcionarios policiales iniciaron las investigaciones tras las denuncias formuladas a través de redes sociales, del teléfono de denuncias publicado en la cuenta del director del Cicpc en Instagram y Twitter (@DouglasRicoVzla).Por el caso se encuentran detenidos Andreina Dolores Loreto Da Silva (32), María Susana Loreto Da Silva (37), Marisol Oropeza Urbina (35), Juan Nelson De Sousa Da Silva (41), Danyela Josefina Rodríguez López (34), Nelio Antonio Correira Jesús (43).Son buscados activamente por los funcionarios policiales José Manuel De Sousa Da Silva (43), Sergio Miguel Vásquez Peña (31), Jesús Imanuel Duque Gómez (39) y otro grupo de personas que están aún por identificar.Según el jefe del Cicpc, unas mil personas habrían sido víctimas del grupo de estafadores, quienes desembolsaron más de un millón 500 mil dólares bajo la promesa de grandes ganancias y ningún esfuerzo.