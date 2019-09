Bachelet niega vínculo con la constructora brasileña OAS por presunta donación de dinero

Michelle Bachelet Credito: Archivo

17-09-19.-La expresidenta chilena, Michelle Bachelet negó vínculo alguno con la constructora brasileña OAS, después de que un ex ejecutivo de la firma asegurara haber donado unos 143.000 dólares a la campaña electoral de la ex mandataria en 2013, reseñó la agencia Efe.



“Mi verdad es la misma de siempre, no he tenido nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa”, dijo Bachelet en una entrevista con el canal chileno 24 Horas.



Leo Pinheiro, expresidente de OAS, afirmó en el marco de un acuerdo de colaboración con la justicia brasileña que el exmandatario Lula da Silva, actualmente preso por corrupción, pidió recursos a la constructora para la campaña de Bachelet de 2013, previa a su segundo mandato (2014-2018).



Según la versión de Pinheiro, Lula da Silva se contactó con el expresidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006) para que lo ayudara a negociar el acuerdo con OAS e intercediera para que la constructora mantuviera un contrata para construir un puente en el sur de Chile.



Bachelet, que actualmente es la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que le parece “extraño” que aparezcan ahora las declaraciones de Pinheiro, cuando la fiscal chilena Ximena Chong viajó a Brasil en marzo de 2017 para interrogarlo y el empresario se acogió a su derecho a guardar silencio.