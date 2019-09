Usuarios denuncian que funcionarios de Cantv en Maracaibo cobran entre 200 y 300 dólares por la reconexión residencial

Credito: Archivo

12-09-19.-Usuarios de la urbanización La Paz protestaron ante los cobros excesivos en dólares que hacen funcionarios de Cantv, por la reconexión del servicio residencial, cuyo reclamo tienen más de 3 años.



En la misma situación están los suscriptores que viven en las comunidades Los Claveles, San Miguel, La Pastora, Pastorita, Parcelamiento Unión, San Rafael, La Floresta, Cumbres de Maracaibo y Vista Bella, quienes alegaron que les piden montos que oscilan entre 200 y 300 dólares además de una "vacuna" semanal en moneda extranjera, para garantizar que no se vuelvan a robar el cableado.



José Bustamante relató que está cansado de ir a la oficina de Cantv de La Limpia, San Miguel y Sabaneta donde se niegan a atenderle su reclamo alegando que tienen que esperar porque no hay material y si quiere celeridad debe pagar a los funcionarios aparte.



Desde tempranas horas de la mañana una fila de usuarios se aglomera en Cantv La Limpia para ver si pueden negociar el pago en partes para poder disfrutar del servicio.



Martina Lugo estaba en Cantv La Limpía y señaló que tiene 2 años haciendo el reclamo por un robo masivo y hasta ahora sólo le han dado respuesta inmediata al comercio, que es quien puede pagar en dólares y el monto semanal, lo cual para muchos hogares se les dificulta cancelar en dólares porque apenas ganan para comer.



Les pidieron más de 100 metros de un cableado UPS intemperie, pero en las ferreterías sólo hay el de uso interno y le indicaron que quienes venden ese tipo de cable, son los funcionarios de San Miguel.



Norma Suárez es docente jubilada y dijo que tiene un reclamo desde hace 3 años y cuando fue a la oficina de Sabaneta le dijeron que su línea ya no le corresponde. Al parecer, funcionarios de Cantv estarían eliminando las líneas residenciales que tienen muchos años en reclamo o sin servicio para venderlas a comerciantes.



Se trató de conversar con Johan Tudares, del Centro Cantv Sabaneta y se solicitó conversar con otro representante de la región occidental, pero negaron dar información a la prensa e indicaron que los usuarios que se sienten afectados por esta situación deben ir a Caracas.



Marcos Arellano y Jorge Pedroza, también afectados por el corte del servicio desde hace 2 años, dijeron que están cansados de ir a la oficina Cantv de San Miguel, donde el encargado Freddy Valbuena solo les dice que deben seguir esperando porque no hay material.



Estas personas no son comerciantes sino usuarios residenciales y aseguran que hay mayor celeridad en atender al comercio que a más de 200 familias que están en La Paz y otras 150 que habitan entre San Miguel y San Rafael. Esta situación también se observa en el sector Cumbres de Maracaibo y La Pastora.



En la mayoría de los reportes son los mismos casos, robo masivo del cableado, pero sólo reponen inmediata a los comerciantes que pagan su cuota.



Aseguran los afectados que han hecho el reclamo a través de ContactoCantv por Twitter y no les dan respuestas. Exigen una explicación a la compañía por la comercialización inescrupulosa de estas líneas residenciales y los pagos en dólares.



Los afectados también piden a la alcaldía y al parlamento zuliano investigar las irregularidades que hay para restablecer el servicio en zonas residenciales.

