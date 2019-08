"Procurador" de Guaidó está vinculado a fraude contra Pdvsa

José Ignacio Hernández González

29 agosto 2019 - José Ignacio Hernández González, nombrado ilegalmente por el diputado en desacato de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, como Procurador especial en el exterior, ha sido vinculado por causas de fraude contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa).



Según un estudio de investigación realizado por el blog, La Tabla, confirmaron mediante el acceso a documentos judiciales de Estados Unidos (EEUU) que Hernández, participó como experto de la defensa de diversas empresas de combustibles que han sido vinculadas en casos de prolongado fraude comercial contra la estatal venezolana.



El "procurador" ha sido conectado con actos ilegales desde 2004 cuando surgió una demanda civil en el sur del estado de Florida y otra penal en Ginebra, que pudo generar pérdidas de hasta por 5 mil y 13 mil millones de dólares en aquella oportunidad, según indica la investigación del fraude develado en marzo de 2018, reseña La Tabla.



Estas acciones criminales volvieron a cobrar fuerzas tras la publicación de un reportaje del portal PanAmPost, donde relacionan a la empresa Helsinge Inc -participe en el fraude y fundada en 2004 en Panamá por el extrabajador de Pdvsa Leonardo Baquero y el broker Francisco Morillo- con el partido político de derecha Acción Democrática liderado por Henry Ramos Allup, quien junto a Hernández figuran en articulación con Guaidó, para tratar de imponer un Estado paralelo en Venezuela, con apoyo del Gobierno estadounidense.



La Tabla refiere que Hernández, en su papel de "experto" avaló los casos de Crystallex y Owen Illinois, y también participó en una gran trama de corrupción a través de la empresa Helsinge Inc, manipulando precios, otorgando licitaciones de manera preferencial y aniquilando cualquier tipo de competencia para ella.



El método utilizado para tales fines, consistía en "clonar" los servidores de Pdvsa con un servidor espejo instalado en Helsinge ubicada en Miami, para de esta manera favorecer a 42 empresas todas comercializadoras de crudo y combustible y que estaban en contacto permanente con grandes corporaciones mundiales que finalmente lograron obtener la información confidencial de Pdvsa, revela el informe.



Este robo fue descubierto por el Estado venezolano por lo que procedió a demandar a las empresas involucradas y se creó para este fin en 2017, el fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust.



Explica el artículo que todo el robo de información lo logró Helsinge con la colaboración del experto informático y trabajador de PDVSA, Luis Liendo, quien proporcionó acceso remoto a las órdenes de compra y venta y ofertas que presentaba la vicepresidencia de Comercialización y Suministros de Pdvsa.



Tras descubrirse la trama de corrupción, el Estado demandó a las 42 empresas, y se creó en 2017 el fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust, siendo esta acción descalificada por las organizaciones. La derecha nombró a los abogados Carlos Ramírez López y Luisa Ortega Díaz, -prófuga de la justicia venezolana- para acudir a la Corte Federal del Distrito Sur del estado de la Florida e impugnar la legitimidad del procurador Reinaldo Muñoz Pedroza. Entre los argumentos, manifestaron que en Venezuela existía un nuevo gobierno avalado por Estados Unidos por lo que debía reconocerse a Hernández como nuevo "Procurador de la República".



Explica La Tabla que los resultados de estas investigaciones, también indican que el legislador Hernández, formó parte del bufete Grau, García, Hernández & Mónaco, encargado de defender a Empresas Polar por introducir documentos falsos para tramitar divisas y liquidar importaciones en Cadivi.



La encargada de emitir dictamen en el caso fue la juez Alicia Otazo Reyes, quien determinó basada en las referencias de Hernández, calificado entonces como "experto legal de Venezuela", que Pdvsa era un simple instrumento del Estado, lo que generó el embargo a Citgo, -filial de Pdvsa- por parte de las empresas Crystallex y más tarde Owen Illinois.



