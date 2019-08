Fiscal Saab: "Se han ejecutado 136 alertas rojas solicitadas por el Ministerio Público"

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab Credito: Archivo

(Caracas, 23 de agosto de 2019) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este viernes 23 de agosto que se han ejecutado un total de 136 alertas rojas solicitadas por su gestión al frente del Ministerio Público.



En rueda de prensa ofrecida este 23 de agosto en el auditorio de la sede principal del organismo, en Caracas, el titular de la acción penal resaltó que también se han procesado 192 extradiciones, de las cuales 136 corresponde a las solicitadas por nuestro país, mientras que 56 a las realizadas por otras naciones para entregar ciudadanos que se encontraban en Venezuela.



Especificó que de las solicitudes hechas a otras naciones destacan 43 por homicidio, 24 por estafa, 20 por asociación, 15 por tráfico de drogas, 11 por legitimación de capitales y 5 por corrupción.



Igualmente, informó que a la fecha solo seis extradiciones activas que completaron todos sus trámites fueron declaradas improcedentes por los países requeridos.



En cuanto a las extradiciones logradas desde su llegada a la institución garante de la legalidad, dijo que fueron entregadas a Venezuela 13 personas desde países como España, Colombia, Rusia, Francia, Canadá, República Checa, Italia, Polonia, Turquía y Perú, entre otros.



Destacó que estas actuaciones revelan la legitimidad del Ministerio Público más allá de las fronteras del país, debido a que en el despacho del Fiscal General los sistemas de justicia de naciones hermanas solicitan requerimientos de carácter jurídico, y “no en otros lugares virtuales, paradisíacos o paralelos, propios de personas psicópatas que creen simular un cargo que no ostentan”.



Casos emblemáticos



En esta oportunidad, Saab resaltó varios de casos y enfatizó la solicitud de extradición de Enzo Franchini Oliveros, uno de los presuntos homicidas del joven Orlando Figuera.



Reiteró que Franchini fue detenido en España con motivo de una alerta roja por delitos los delitos de instigación pública, homicidio intencional calificado y terrorismo.



Agregó que en este caso se completaron los requisitos pertinentes, por lo que en la actualidad se espera la decisión de las autoridades españolas sobre su extradición para que sea juzgado en el país.



Sobre la entrega de delincuentes por parte de las autoridades venezolanas, señaló el caso del colombiano Juan Carlos Sánchez Latorre, conocido como el “Lobo Feroz”, quien fue detenido el 23 de noviembre de 2017 en el estado Zulia, tras estar sindicado en el abuso sexual de 276 niños y haber compartido imágenes sobre de estos hechos.



“En el cumplimiento del acuerdo sobre extradición de que son parte Colombia y Venezuela, este criminal fue entregado a las autoridades colombianas en septiembre del año 2018”, explicó.



Adicionalmente, mostró el caso de la entrega el 14 de septiembre de 2018 de George Ranjit Mohamed Jamaloodin, exministro de finanzas de la isla de Curazao, quien se procesó por los delitos de malversación de fondos, falsificación documental e incitación o complicidad de asesinato.



Refirió que este caso representa uno de los más importantes en la historia judicial de Curazao, porque se le vincula con el asesinato del líder político independentista Helmin Wiels, en 2013.



Presidente de Colombia negó extradición de Palmar



Otro de los temas abordados por el titular de la acción penal fue el caso del narcotraficante Yoel Palmar, quien fue detenido en el 11 de diciembre de 2017 en Colombia, y solicitado por el Ministerio Público debido a su participación en el envío de 140 panelas de cocaína a República Dominicana,



Indicó que este hombre es considerado el mayor capo en el tráfico de drogas desde Venezuela hacia la aludida nación caribeña.



Reveló que desde el momento de su detención en el país neogranadino se iniciaron los trámites para su extradición a Venezuela; sin embargo nunca se concretó por decisión expresa del Presidente neogranadino, Iván Duque.



Especificó que el día 28 de diciembre de 2018, una resolución de Duque negó la extradición de Palmar por razones de su condición de salud. “Es algo que tuerce y destruye toda noción de legalidad, debido a que es sabido que el tráfico de droga es un delito de lesa humanidad”, aseveró.



Enfatizó que Duque negó dicha extradición, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en sentencia del 11 de diciembre de 2018, emitió un concepto favorable a la solicitud realizada por Venezuela.



Aclaró que al narcotraficante se le practicó una cirugía bariátrica, la cual se efectúa para perder peso y, además, se le diagnosticó una hipertensión leve.



“No había una situación de extrema gravedad de salud, y si lo hubiese habido, Venezuela tendría como atender el tema”, apuntó.



Saab refirió que a Yoel Palmar se le ha asociado también con la incautación de 450 kilogramos de cocaína, cuyo cargamento fue transportado en una aeronave desde el Aeropuerto Internacional Carlos Zuluaga, en el estado Miranda.



Igualmente, con otra confiscación de 349 panelas de cocaína en marzo de 2016, en La Romana (República Dominicana), la cual se descubrió en una avioneta tipo Cessna, que había partido desde el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto.



Explicó que en ambos casos, aunque había indicios de que Palmar era el propietario de la droga, la anterior gestión del Ministerio Público dio instrucciones para que se omitiera su vinculación.



“Es decir, la anterior titular dio la instrucción para que Yoel Palmar fuera desvinculado de estos casos e incluso, en uno de homicidio”, reveló.



Añadió que en abril de 2018, Luisa Ortega Díaz declaró desde Colombia que el gobierno venezolano pretendía llevarse a Yoel Palmar para ponerlo a declarar a en su contra.



“Esta declaración debió interpretarse como un llamado que hizo esta mafiosa y exjefa de una gran red de corrupción a que no se extraditara a Yoel Palmar, y que éste debía ser favorecido para ocultar información que podría tener sobre la extitular”, afirmó Saab.



Expresó que este mensaje debió llegar a las autoridades del alto gobierno colombiano, por lo que no fue concedida la extradición del narcotraficante a Venezuela, “cosa que, en caso contrario, nosotros sí hemos cumplido cuando se nos ha solicitado el envío de delincuentes colombianos a la nación vecina”.