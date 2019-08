Pacientes oncológicos protestaron frente al IVSS en Caracas por la falta de insumos. "Hay personas suicidándose por el desespero"

Pacientes oncológicos protestaron este viernes en los alrededores del IVSS, en Caracas, por la falta de insumos médicos para los tratamientos y daños en las máquinas de radioterapias de los hospitales.Ana Cedeño, paciente diagnosticada con cáncer de mama denuncia que carece de los medicamentos completos ni dinero para cancelar las quimioterapias conllevando a dos recaídas. Asimismo aseguró que muchos pacientes oncológicos están generando metástasis por la falta de tratamientos oportunos ."No es justo", sentenció.Mildred Valera, paciente oncológica manifestó tiene más de ocho meses que no retira del IVSS el bloqueador hormonal y lo que ha recibido ha sido por donaciones de particulares, no del Estado.“La farmacia de alto costo del seguro social tiene muchísimo tiempo que no trae los medicamentos. No hay reactivos para hacerse los estudios. No hay contraste para hacerse tomografías", denunció Valera.“Hay personas suicidándose por el desespero. Hay gente tomando antidepresivos como aspirinas porque no aguantan. Esto es genocidio”, resaltó Valera.Una paciente con cáncer protestó e indicó que “ahorita ni siquiera tiene para comer, no es posible que estemos trancando una calle por el derecho a la vida”.Otra paciente presente en la protesta indicó que las máquinas de radioterapias del Hospital Domingo Luciani se encuentran dañadas desde el mes de marzo."Fui sometida a una mastectomía radical. Pude culminar mi tratamiento porque mi hermana me mandó los medicamentos. Sin embargo, no he podido comenzar la radioterapia porque no consigo", manifestó la paciente.Otros enfermos crónicos afirmaron que no poseen los recursos para traer los medicamentos del exterior.