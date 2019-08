Hugo Carvajal se opone a ser extraditado. "Las acusaciones de la fiscalía de EEUU son falsas"

21-09-19.-El ex-general Hugo "El Pollo" Carvajal, en prisión preventiva en España, señaló este jueves a través de una carta publicada en su cuenta en la red social Twitter que se opone a una extradición a Estados Unidos debido a que las acusaciones son “falsas, carentes de prueba y atienden a razones políticas”.“La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que atiende mi caso, ha fijado la vista para el 12 de septiembre. En esta audiencia no se cuestiona mi inocencia, sino exclusivamente, si la fiscalía que me acusa en Estados Unidos cumplió con los requisitos y condiciones exigidos por el Estado español para conceder una extradición”, aseveró.“Me opongo a la solicitud de extradición y, ante esta, me defenderé legalmente en todas las instancias que sean necesarias. Mi oposición a la extradición responde a que las acusaciones que mantiene la fiscalía de EEUU en mi contra son falsas, carentes de prueba y atienden a razones políticas”, expresó.