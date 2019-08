Denuncia: Sectores de Barcelona llevan más de doce días sin agua potable. Las cisternas cobran hasta 30 dólares

21 de Agosto - Hasta hoy a las 4 de la tarde, sectores de Barcelona llevan más de once días sin recibir el servicio de agua potable. No obstante, la última vez que llegó el vital líquido a las viviendas, también llevaba varios días desaparecido. Es decir, en los últimos veinte días solo se ha recibido el servicio y por muy poco tiempo, tanto que no da tiempo para almacenar lo necesario, apenas dos días.

Las familias deben pagar hasta 30 dólares por cisterna, lo que significa el ingreso mensual de un profesional. Familias se reúnen y entre dos y tres pagan una cisterna para poder cubrir sus necesidades más urgentes. Pese a tal tragedia, ningún organismo gubernamental, gobernación de Anzoátegui, Alcaldía del Municipio Bolívar y el propio Hidrocaribe, ni siquiera se toman el trabajo de informar a la comunidad y menos implementar un plan de contingencia para socorrer a montones de familias que no pueden pagar lo que cobran las cisternas.

Es inconcebible tal actitud de las autoridades, tanto las partidarias del gobierno nacional como el regional para quienes estas graves calamidades colectivas parecieran no ser de su interés.