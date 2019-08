Fefarven denuncia falsificación y falta de registro sanitario en medicamentos que entran al país

Credito: Archivo

20-08-19.-El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, indicó durante una entrevista en Globovisión que no se están realizando los registros sanitarios a los medicamentos que entran al país y denuncian al Ministerio de Salud de permitir esta situación.



Ceballos señaló que esta es una situación "inverosímil" y que el Ministerio de Salud no puede actuar después sino antes.



"El problema no es que traigan los medicamentos, el problema es que el permiso de importación y comercialización lo otorgan en cinco días y perdemos la soberanía en materia de medicamentos, puesto que el registro es del país de origen, es decir, no se le van a hacer registros sanitarios a los productos que entran", expresó.



Asimismo, explicó que hubo medicamentos que provinieron de República Dominicana que fueron "falsificados" y hoy en día aún tienen pacientes en España "solicitando ayuda por las malformaciones congénitas que se suscitaron con este producto".



"Aquí en Venezuela se vendían depurativos para la sangre que eran la mentira mas grande del mundo (...) sin embargo, un buen Instituto Nacional de Higiene, es el que tiene que canalizar que esto no suceda", acotó.



Además opinó que es el Ministerio de Salud quien debe "revertir" esta situación y que "lo lógico es que todo producto que entre, inmediatamente aparezca en el registro sanitario como lo establece la ley de medicamento".



"Lamentablemente el Ministerio de Salud esta autorizando que esto entre al país y no hay forma de identificarlo (...) tienen el registro sanitario de otro país pero no el de Venezuela que es lo que garantiza medicamentos eficaces, seguros y de calidad".



Por otro lado, advirtió que basándose en el decreto de emergencia económica, autorizan a las empresas que no hacen vida en el país, y a las que si, recomendó que hagan una asociación estratégica para que puedan traer medicamentos.