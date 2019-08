Paciente va por emergencia en la madrugada al Pérez de León, encuentra las puertas cerradas con candado y la atienden en Salud Chacao

Mariana Pérez Moya sufrió una peligrosa subida de presión arterial el día domingo11 por la madrugada y por la cercanía a su residencia decidió ir de emergencia al hospital Pérez de León de Petare en un taxi, pero al llegar al centro asistencial se percató de inmediato y para su mayor sorpresa que estaba cerrado con candados ambos edificios, tanto el I (el edificio viejo) como el II (el nuevo). Llamó como pudo y tocó desesperada para ver si le abrían, pero nadie respondió en aquel sitio oscuro y solitario.

Sin saber a donde acudir, su hermana que la acompañaba le sugirió ir a Chacao Salud donde pudo recibir la atención debida de inmediato. Mariana que manifiesta ser de ideología de izquierda, no le encuentra sentido a que un hospital como este cierre de madrugada y que haya tenido que ser atendida y restablecida en un centro como Salud Chacao, donde nunca se imaginó ir por razones ideológicas, pero cuando se trata de la salud, dice "no hay ideología que valga, sobre todo por la desidia y el abandono de los centros de salud nuestros" manifestó.

Al parecer casi todos los casos de urgencia de la ciudad son al final atendidos en el hospital Pérez Carreño, donde muchos no pueden ser atendidos a tiempo y mueren porque los médicos no se dan abasto para atender tanta demanda.

En en el caso del Pérez de León, hay varias denuncias como el caso de una joven que murió en enero porque no tenían insulina, bicarbonato de sodio y solución fisiológica para salvarle la vida a la joven de 17 años. La adolescente diabética, falleció a las 9 de la mañana del siguiente día porque no hubo forma de remediar su situación, dijeron los médicos que intentaron socorrerla.

La situación de la mayoría de los hospitales de la ciudad se encuentran en un estado alarmante, siendo el Pérez Carreño el únicó que funciona a un 70 %, pero la mayoría carece de insumos médicos, falta de materiales de limpieza, ascensores dañados, no funcionan los servicios de radioterapia, la mayoría de los laboratorios no están operativos, tienen problemas de suministro de agua, los baños no sirven, pocas camas en buen estado, mala iluminación por falta de bombillos, filtraciones, robos a los pacientes, maltrato de parte del personal y un sinfin de problemas que atraviesan la mayoría de los centros de salud del área metropolitana que se encuentran en estado de colapso.

Pérez Moya hace un llamado de alerta sobre la situación de emergencia del Pérez de León, y considera que un hospital de este tipo no puede cerrar sus puertas a ninguna hora, pues es la gente mas humilde la que acude desesperada en busca de atención como lo fue su caso y que agradece que por lo menos pudo encontrar un centro de salud en Chacao, donde fue finalmente atendida.