Contraloría General de República inhabilita para ejercer cargos públicos a Ortega Díaz, Germán Ferrer, Borges, Ledezma y Guanipa

15-08-19.-El contralor general de la República, Elvis Amoroso, inhabilitó este jueves para ejercer cualquier cargo público hasta por 15 años al diputado a la Asamblea Nacional (AN) Tomás Guanipa, a la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, y su esposo Germán Ferrer, así como también a Julio Borges y Antonio Ledezma por ocultar información en su auditoría.Amoroso también informó la inhabilitación de Citgo, nombrada por el presidente de la AN, Juan Guaidó, declaró como "nulo" las designaciones realizadas por él ya que se encuentran en "desacato".Ante tal situación, anunció el bloqueo de las cuentas y la prohibición de salida del país a los diputados acusados de desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin especificar nombres."Declaro nulo e inexistente la intervención de una empresa del Estado que incurre en un asalto al Estado de Derecho por parte de la irrita AN, órgano en desacato, cuyos actos son nulos", insistió.Asimismo, resaltó que se abrirá un proceso investigativo en contra de los parlamentarios opositores, al igual que contra los dirigentes políticos en el exterior que han mostrado su rechazo a la gestión de Nicolás Maduro.