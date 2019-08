Publican declaración que prueba conexión del Procurador de Guaidó con Crystallex

1 agosto 2019 - Este miércoles se hizo pública la declaración emitida en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Delaware por José Ignacio Hernández, Procurador General asignado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en la que se prueba su relación al servicio de la minera canadiense Crystallex en el año 2017.



En esta declaración, el abogado admite haber recibido instrucciones de la minera el cual seria el principal argumento para rechazar apelación de PDVSA, tras actuar como "experto pagado" por Crystallex en juicio para embargar activos de Citgo en EEUU.



"He recibido instrucciones de Gibson, Dunn & Crutcher LLP en nombre de Crystallex International Corp. ("Crystallex") para proporcionar un informe en relación con la moción de Crystallex para un requerimiento judicial preliminar contra PDV Holding, Inc. ("PDVH"). Entiendo que ese movimiento es parte de una disputa más amplia en la que Crystallex alega que PDVH, Petróleos de Venezuela, S.A. ("PDVSA"), y CITGO Holding, Inc. ("CITGO") ejecutaron una serie de transacciones en un intento para obstaculizar y retrasar a acreedores como Crystallex".



Su misión como procurador en este caso debió ser preservar esos activos y protegerlos de los acreedores, sin embargo, una sentencia emitida por una corte estadounidense decidió que la minera canadiense Crystallex, puede quedarse con los activos de Citgo para cobrar los 1.400 millones de dólares que Venezuela le adeuda.



El experto petrolero Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, advirtió que hubo "conflicto de intereses" tras la participación del Procurador designado, como consultor de Crystallex en el proceso jurídico contra Citgo.



Indicó en este aspecto que "el patrimonio de la República está en riesgo" y sostuvo que "debemos ponernos de acuerdo para no perderlo".



Valor de Citgo



El especialista explicó que la valoración de Citgo estaría por el orden de los 10 mil millones de dólares, basado en el flujo de caja que se ubica en 15 mil millones y las ganancias de la empresa que alcanzarían los 800 millones.



Consideró en tal sentido que "no podemos perder un activo tan importante para la República que tiene un valor de 10 mil millones de dólares por una deuda de 1.400 millones".



Consecuencias de la sentencia



Por su parte, el ingeniero y especialista en finanzas, Jorge Alejandro Rodríguez, expresó con respecto a las consecuencias que esto podría traer sobre la nación, que "hay una deuda que se debe pagar. El juez en principio pasaría a rematar el 50.1% de las acciones. Esto se vendería y se pagaría a Crystallex y el resto se pagaría a la República".



Advirtió que "si las cosas siguen como van, Venezuela habría perdido su mayor y más importante activo en el extranjero". Asimismo, comparó la magnitud del caso de Citgo con la pérdida de Guyana el siglo pasado.

"Esto nos tiene que servir a nosotros como campanada, como alerta de lo que le puede suceder al país (...) Si no llegamos a acuerdos en Venezuela, al país entero le va a pasar lo que le pasó a Citgo", dijo.

Es posible la recuperación de Citgo

"Pero no puede ser ni con las estrategias que hemos llevado hasta ahora, ni con las personas que las han llevado", expresó Rodríguez .

La Asamblea Nacional venezolana debe admitir que fue estafada en su buena fe y con este argumento podrá entonces legítimamente ir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos a apelar", sostuvo.

