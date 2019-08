Samark López asegura que es "inocente" y dice que acusaciones de EEUU en su contra son “falsas”

Samark López Bello Credito: Web

01-08-19.-El empresario venezolano Samark José López Bello, acusado junto a Tareck El Aissami en la corte federal de Nueva York y designado "narcotraficante" por el Departamento del Tesoro, desmintió a través de un comunicado las acusaciones en su contra y dice que son son falsas.



Luego de ser incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la policía estadounidense de migración y aduanas (ICE por sus siglas en inglés), López aseguró que no estaba siendo acusado de narcotráfico ni de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.



“El Sr Lopez ha sido acusado de una supuesta violación técnica de las sanciones impuestas en febrero del 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



"Toda persona acusada de cualquier crimen, inclusive una violación técnica de esta naturaleza, se considera inocente hasta que sea sentenciado por una Corte Federal”.



Asimismo señaló que “Las infundadas alegaciones” del Departamento del Tesoro sobre su participación “en una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico son falsas” y aseguró su inocencia sobre dichas acusaciones.



Expresó que confía “en el sistema de justicia de los EEUU y agotará todos los recursos legales disponible para "limpiar su nombre" y volver a desarrollar su actividad empresarial con total normalidad”.



Samark López fue incluido junto a Tareck El Aissami, en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la policía estadounidense de migración y aduanas (ICE). Ambos fueron acusados en la corte federal de Nueva York, además de ser nombrado por el Departamento del Tesoro de la nación norteamericana, como narcotraficantes.



En dicho comunicado se afirma que no solo él, sino cualquier otra persona que sea acusada de cualquier hecho, debe ser considerado inocente, esto hasta tanto se emita una sentencia por una Corte Federal.



A continuación el comunicado completo:



1) Samark López no está acusado de narcotráfico ni de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El Sr. López ha sido acusado de una supuesta violación técnica de las sanciones impuestas en febrero del 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



Toda persona acusada de cualquier crimen, inclusive una violación técnica de esta naturaleza, se considera inocente hasta que sea sentenciado por una Corte Federal.



2) Las infundadas alegaciones del Departamento del Tesoro sobre la participación de Samark Lopez en una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico son falsas, y Samark López reitera su inocencia sobre dichas alegaciones.



3) El economista Samark López cree y confía en el sistema de justicia de los Estados Unidos y agotará todos los recursos legales disponibles para limpiar su nombre y volver a desarrollar su actividad empresarial con total normalidad.



Este hecho evidencia que poco a poco irán cayendo, más temprano que tarde, cada uno de los que están involucrados en distintos delitos y manejos de actividades ilícitas y que pertenecen al régimen de Nicolás Maduro.