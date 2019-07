Fiscal General: Hemos conseguido más de 3 mil condenas por casos de tráfico ilícito de drogas

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab Credito: Archivo

(Caracas, 25 de julio de 2019) Al presentar un balance de logros del Ministerio Público contra el tráfico de drogas, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, destacó que se han obtenido 3 mil 203 sentencias condenatorias en casi dos años de su gestión.



En declaraciones ofrecidas este jueves 25 de julio en el auditorio de la sede principal de la institución, en Caracas, precisó que también se han presentado 8 mil 604 acusaciones.



Agregó que en ese lapso, las autoridades venezolanas incautaron más de 54 toneladas de drogas, de las cuales 35 toneladas corresponden a cocaína.



Al detallar las estadísticas oficiales de los casos de tráfico intraorgánico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, reveló que su despacho ha iniciado 60 investigaciones penales en este particular, por las cuales se produjo la detención de 110 personas y 71 de ellas resultaron condenadas.



Resaltó que no sólo se ha detenido a los transportadores de la droga, conocidos como narcomulas, sino también a los financistas y directores de estas mafias.



Explicó que por la modalidad de tráfico intraorgánico se logró incautar la cantidad de 52 kilos con 86 gramos de cocaína y además, se libraron 20 órdenes de captura contra ciudadanos vinculados a esta actividad ilícita.



Al advertir el riesgo de pérdida de la vida para las denominadas “mulas”, Saab rechazó que desde el extranjero se pretenda “atacar al país y a nuestras instituciones al presentarnos como cómplices de este flagelo”.



Recordó que Venezuela comparte más de 2 mil kilómetros de frontera con la República de Colombia, país que según el informe anual de drogas 2018 de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es el mayor productor de cocaína y marihuana en el mundo.



Puntualizó que dicho informe concluye que 70 por ciento de la cocaína que se consume en el planeta es elaborada en Colombia.



“Colombia sí es un narcoestado y no tiene autoridad moral para hablar contra nuestro país: la justicia venezolana ha hecho una labor valiente y gallarda, sin dar tregua a este flagelo, que es uno de los más terribles que haya conocido la humanidad”, sostuvo.



Sin tregua



Saab expuso varios casos en los que la actuación del Ministerio Público favoreció los resultados positivos en la lucha del Estado venezolano contra el tráfico ilícito de drogas.



En este sentido, informó que el 25 de marzo de este año, funcionarios adscritos a la Unidad Especial Antidrogas del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, aprehendieron a Blanca Santiago y Angel Sulbarán, quienes pretendían abordar un vuelo internacional con destino a Madrid (España), llevando de manera intraorgánica uno de ellos 49 dediles y el otro, 86 dediles con cocaína, para un total de 135 dediles.



Relató que luego de labores de investigación, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra Isaías Alarcón Quintero por haber gestionado los trámites para el viaje de Santiago y Sulbarán.



En consecuencia, el 8 de abril, Alarcón quedó detenido en el estado Mérida durante un allanamiento a un local comercial de su propiedad, denominado Cloting Shop, el cual utilizaba como fachada para realizar esta actividad ilícita.



Los pañaleros



Asimismo, refirió que el 2 de abril de este año, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana aprehendieron a Giovanni Veliz, quien se trasladaba en una unidad de transporte público ocultando entre sus pertenencias un envoltorio con cocaína.



Indicó que Veliz tenía una lista con el nombre y apellido de 17 personas que serían utilizadas para trasladar drogas de manera intraorgánica y se pudo corroborar que los escogidos se encontraban a bordo del mismo autobús con destino a San Félix, estado Bolívar.



Labores del Ministerio Público verificaron que estas personas eran reclutadas por Veliz, conjuntamente con Moisés Salom, para llevar la droga hasta Europa.



Adicionalmente, se requirieron allanamientos en el edificio Centro Profesional Paraíso, localizado en la avenida Páez de El Paraíso, en Caracas, para aprehender en flagrancia a dos ciudadanos que preparaban en una oficina la cantidad de 83 envoltorios tipo dediles; asimismo en otra dependencia del mismo edificio se incautó la cantidad de 63 dediles contentivos de cocaína, ocultos dentro de una caja de seguridad.



Saab aseguró que estas oficinas se utilizaban como fachada y servían para legitimar los capitales obtenidos por el delito. En ellas, se incautaron 10 mil pañales para niños, que fueron donados a distintas instituciones de salud.



Igualmente, el Fiscal General de la República se refirió a un caso de septiembre de 2018, en el cual fue encontrada sin vida Eumarys Carolina González, en un hotel de la parroquia Candelaria de Caracas.



Señaló que la autopsia determinó una intoxicación exógena como causa de su muerte, pues tenía en su interior 100 dediles contentivos de cocaína, los cuales iban a ser trasladados a Madrid.



Manifestó que las indagaciones del Ministerio Público permitieron la captura del ghanés Sampson Acheampong y el venezolano Franklin Agüero, dado que ambos tramitaron lo concerniente al hospedaje de la fallecida.