Reportan sobreprecio y sin las lecturas de los medidores las facturas de Corpoelec

22-07-19.-Un grupo de expertos alertó sobre los problemas que está confrontando la plataforma de informática de Corpoelec con la facturación del servicio y denunció que las tarifas están siendo prorrateadas con sobreprecio y sin las lecturas de los medidores.



La falta de personal para tomar los datos del consumo eléctrico en los medidores residenciales es uno de los tantos problemas, explicó Henry Tovar, extrabajador de la Electricidad de Caracas, la cual en junio de 2007 pasó a manos del Estado.



“Debido a la falta de una data precisa se pueden presentar excesos en el cobro de las tarifas por el consumo de electricidad”, agregó el especialista.



Hernán Mendoza, presidente del Centro de Ingenieros del estado Zulia (Cidez), indicó que la falta de papel para la impresión de las facturas y de dispositivos o equipos de lecturas para las mediciones están contemplados en la Ley de Metrología.



Comentó que, ante estas carencias, Corpoelec desde hace algún tiempo ha venido emitiendo las facturas a través de mensajerías de texto o correos electrónicos.



“Tampoco se han dispuesto oficinas donde se pueda pagar o hacer reclamos ni personal para hacer los cortes o desconexiones del servicio, debido a que Corpoelec se encuentra prácticamente cerrado”.



Regiones sin electricidad

Los expertos observaron que la empresa estatal continúa cobrando “íntegramente el costo de las tarifas” a los consumidores sin tomar en cuenta a los residentes que viven en regiones donde constantemente se presentan fallas en el servicio eléctrico.



Citó el caso del estado Zulia que desde el pasado 7 de marzo cuando se registró un apagón nacional la actividad económica y social de la entidad se encuentra “paralizada por falta de electricidad”.



“En el Zulia no hay electricidad, sin embargo, Corpoelec emite las facturas exigiendo el pago de las tarifas, incluyendo las del servicio del aseo urbano”, cuestionó Mendoza.



Una caja negra

Los expertos del sector eléctrico calificaron a Corpoelec como una especie de “caja negra” por considerar que la empresa mantiene un hermetismo sobre la situación de infraestructura, generación y producción del sistema energético nacional.



“El Ministerio de Energía Eléctrica se niega a dar información sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional, de su estructura, distribución y generación, entre otros requerimientos para evaluar el sector”, dijo el especialista Henry Tovar.



Tovar se pronunció por una evaluación de Corpoelec, pero observó que para ello es necesario tener acceso a las instalaciones de las empresas eléctricas del país.



“Corpoelec es una caja negra a la que no se puede tener acceso; desde hace años no se publican cifras ni tampoco es posible conocer del estado de las instalaciones”, indicó.



Comentó que el sistema eléctrico venezolano se encuentra en un estado “muy deteriorado, por los robos, la falta de mantenimiento y desinversión.



Su estructura ha sido desmantelada a nivel nacional en 50%”.



El especialista recomienda un gran esfuerzo e inversión para recuperar el servicio y suministro de electricidad en el país “continuo y de calidad”.



Reactivar la generación, elevar la producción en las plantas termoeléctricas, reforzar el sistema de transmisión en el sistema interconectado y tener personal calificado.



También agregó que "debe haber planes de mantenimiento que están comprendidos dentro de los presupuestos, y valorar el talento humano”.