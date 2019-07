ONG Familia Metro: Falta de renovación de equipos eléctricos generan constantes fallas en el subterráneo

Credito: EC

22-07-19.-Equipos eléctricos obsoletos. A las 6:30 pm del viernes 19 de julio el andén en la estación Chacao del Metro de Caracas estaba atestado de gente. Impacientes, uno que otro usuario transgredía el límite de su seguridad, la icónica franja amarilla, y se asomaba con la esperanza de ver salir del túnel un tren que lo llevase a su destino.



Pocos minutos transcurrieron cuando un ferrocarril que se dirigía hacia Propatria arribó a la estación por la vía en dirección Palo Verde, lo que generó que las personas que esperaban del otro lado del andén corrieran en estampida para intentar abordarlo. En la mayoría de los usuarios reinó la confusión mientras no había instrucciones por los parlantes de parte de los operadores.



Un trabajador del Metro apuraba el paso cuando una mujer lo abordó para preguntar qué ocurría. Él solo alcanzó a decir que había una falla entre Miranda y Altamira, por lo cua se había activado una Vía Única Temporal (VUT) en ambas direcciones.



Veinte minutos después llegó un tren con destino a Propatria por el túnel de costumbre y los operadores anunciaban el “fin del evento uno”: un tren sin tracción.



Falla de energía



El incidente no era el primero que se registraba el viernes 19 de julio en el sistema. Ese día, a las 5:39 am, la empresa estatal informó en su Twitter que “una falla de energía eléctrica” impedía prestar servicio comercial en las estaciones de La Hoyada, Capitolio y Caño Amarillo de la Línea 1. Una hora más tarde, anunciaron que por la misma causa en la Línea 2 el tramo entre La Paz y Zoológico tampoco estaba operativo.



Las fallas en el Metro de Caracas son cada vez más recurrentes, esto pese a que el pasado 14 de junio el presidente de la empresa, César Vega, informó que el gobierno de Nicolás Maduro había hecho una inversión de 2 millones de euros para hacer arreglos en el sistema. Sin embargo, solo en la última semana se registraron al menos cuatro eventos que interrumpieron el servicio de manera parcial.



El lunes 15 de julio las cuatro estaciones entre Los Cortijos y Palo Verde quedaron inoperativas “porque no contaban con la energía suficiente para hacer circular los trenes”, explicó el vicepresidente de la ONG Familia Metro, Alberto Vivas. Al día siguiente, la empresa informó sobre una“falla de energía de tracción” que afectó las estaciones Caño Amarillo y Propatria.



Sobrecarga



Vivas denunció que la mayoría de las fallas que se han presentado en el sistema responden a que no ha sido renovado el equipamiento eléctrico del Metro a nivel de las subestaciones para optimizar la energía que permite el desplazamiento de los trenes. Esto pese a que esos trabajos estaban contemplados en el contrato MC 4094 que se firmó en el año 2008 para la repotenciación de la Línea 1.



“Las subestaciones no están resistiendo, los equipos no aguantan la carga (eléctrica) y por eso no pueden poner a circular la flota de trenes que requiere la semana de usuarios”, detalló el exoperador de la empresa de transporte. Consideró que, “la mala gerencia y la corrupción” han llevado el sistema al colapso.



La ONG Familia Metro maneja que al menos 180 fallas se han registrado en lo que va de año 2019, aunque advierte que la cifra es un subregistro.

