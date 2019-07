España: Hallaron muerto a un ex directivo de PDVSA que colaboraba con la Justicia de ese país

22-07-19.-Juan Carlos Márquez tenía un alto puesto en la petrolera estatal durante el gobierno de Chávez



La Audiencia Nacional española investiga la muerte de Juan Carlos Márquez, directivo de la petrolera venezolana PDVSA durante la época de Hugo Chávez, quien colaboraba con la Justicia en el caso sobre la trama de blanqueo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo.



El Tribunal español pidió hoy confirmar la causa de su fallecimiento, ya que su cuerpo fue encontrado sin vida este domingo en España con signos de un posible suicidio, reseñó la agencia Efe.



Márquez fue hallado ahorcado en una vivienda de Alcobendas (Madrid) tras empezar a colaborar el pasado viernes con el juez que le investigaba dentro de la trama de corrupción.



Según indicaron este lunes a Efe fuentes de la investigación, el cuerpo sin vida de Márquez, de 48 años, fue encontrado ayer domingo, una muerte que ya investiga la Audiencia Nacional española.



En un principio se informó erróneamente de que Márquez había cogido un avión para fugarse a EEUU, ya que el magistrado del caso, Santiago Pedraz, fue informado de que figuraba en la lista de pasajeros de un vuelo a Chicago y de que las autoridades norteamericanas iban a ordenar su deportación inmediata a España.



Pedraz le había tomado declaración el pasado viernes tras ser detenido y lodejó en libertad con medidas cautelares ya que había colaborado confesando hechos relacionados con la trama de Morodo, según informaron a Efe fuentes de la investigación.



Estaba citado este lunes para declarar en la Audiencia Nacional, pero no se presentó, por lo que el juez pidió información a la Policía sobre su posible muerte.



A Márquez, que fue directivo de PDVSA, se le investiga dentro de la causa por la que el pasado mayo se detuvo al hijo de Raúl Morodo, Alejo, y otras tres personas que pasaron a disposición del juez y quedaron en libertad con medidas cautelares.



Aparte de Morodo padre e hijo, están siendo investigados y fueron detenidos Carlos Prada, un venezolano afincado en España vinculado a los Morodo para los supuestos cobros y el blanqueo, la mujer de este y la esposa de uno de los investigados.



En el caso se indaga el cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Morodo hijo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela.



Según sospecha la Fiscalía española, el dinero se blanqueó luego mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados.

