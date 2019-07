Robo de cables de alta tensión mantiene cerrado al Museo de los Niños en Caracas

19-08-19.-El Museo de los Niños, situado en el Complejo Parque Central en Caracas denunció a través de sus redes sociales que se encuentra cerrado desde el 15 de julio debido al robo de cables de alta tensión, que impiden el funcionamiento de sus instalaciones.La institución hace la salvedad de que sujetos desconocidos sustrajeron tres cables de alta tensión que son “muy costosos” y que no son fáciles de adquirir.Sin embargo, aún no se maneja cuál sería la fecha en la que volvería a entrar en funcionamiento para los niños, que se encuentran en plena época vacacional.Asimismo, informaron que solo funciona el edificio de La Conquista del Espacio por el cierre del edificio principal.A pesar de que fue creado en 1974, fue en 1982 se inauguró su sede física en el Complejo Parque Central en el centro de la ciudad de Caracas, en donde el principal objetivo es que los pequeños “aprendan jugando” los principios de la ciencia, la tecnología, el arte y los valores fundamentales de la sociedad.Años más tarde, ante el auge de los conocimientos espaciales se tomó la decisión de hacer una exposición permanente sobre los temas de la exploración espacial y los avances de la astronomía y astronáutica, por lo que en 1987 la Fundación inicia conversaciones con la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y otras instituciones estadounidenses para hacer una rigurosa investigación y determinar lo que se presentaría al público.