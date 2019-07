(AUDIO) Denuncian hurtos a viajeros que salen del aeropuerto por parte de presuntos funcionarios policiales

16-07-19.-Presuntos funcionarios policiales detuvieron en una alcabala a tres personas que se trasladaban en un vehículo particular. La que conducía era una mujer. Iba acompañada de su hija que regresaba del extranjero. En el asiento trasero, un conocido de la familia.Luego de salir del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía fueron abordados por los policías. Les pidieron los monederos y les preguntaron si tenían dólares. La acción policial duró seis minutos, que además fueron grabados por la mujer que venía del extranjero.–“Revise a ver si tiene más dólares”.–Pero solo tengo cuatro dólares, eso fue lo que traje.–No piense que la estoy robando, ni nada de eso.–Pero entonces, ¿por qué nos sigue pidiendo que revisemos las carteras?–Usted no puede cargar esto encima y punto.El audio, única prueba del delito, fue difundido en un chat de policías, pero hasta ahora no se conoce la identidad de quienes participaron en el hecho.El martes, al final de la tarde, la noticia llegó a los jefes y supervisores policiales de la entidad costera. Un comunicado circuló por los grupos policiales: “Señores, no se dejen quitar sus divisas por funcionarios policiales, aquí les dejo el decreto y la Gaceta N° 6405 que establece la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional”.El documento oficial solo hace mención al cambio de la divisa, pero no sanciona en ninguno de los artículos algún hecho en el que incurra un funcionario policial o militar, por lo que este delito queda en manos de jefes o supervisores que actúen cuando se presente la denuncia en los organismos.