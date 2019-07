Fiscal General anunció plan de agilización de entrega de vehículos robados en todo el país

(Caracas, 16 de julio de 2019) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó la implementación de un plan para agilizar la devolución de vehículos hurtados y robados, en coordinación con las 91 fiscalías especializadas en la materia en todo el territorio nacional.

Así lo informó el alto funcionario durante una rueda de prensa celebrada este martes 16 de julio desde la sede principal de la institución en Caracas: "A partir del mes de agosto del año 2017 hasta junio de este año, se han recuperado un total de 12 mil 609 vehículos y se han entregado 23 mil 455".

Añadió que dicha iniciativa tendrá una duración de tres meses y tiene como objetivo dar celeridad a la devolución de vehículos a sus respectivos propietarios a las 48 horas de su recuperación.

Saab destacó que desde el inicio de su gestión en el Ministerio Público se han presentado 5.481 acusaciones y se han solicitado 1.051 órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el hurto y robo de vehículos.

Al respecto, puntualizó que durante 2019 se han "abierto 11.065 investigaciones relacionadas con el hurto y robo de vehículos automotores, lo que implica una disminución de 50 por ciento del índice delictivo en comparación con los registros correspondientes al año 2018".

Contra la corrupción

Indicó que el Ministerio Público elaboró una nueva circular para sustituir a la de 2014, y destacó que la misma elimina formalidades no esenciales que ralentizan las devoluciones de vehículos a sus legítimos dueños.

Añadió que la institución reforzará los controles de vigilancia en los 204 estacionamientos judiciales a lo largo y ancho del territorio nacional para luchar contra el desvalijamento de vehículos y cobros ilegales por parte de mafias dentro de esos establecimientos.

Recalcó que una de las principales banderas del Ministerio Público que dirige es la lucha contra la corrupción: "Hay 60 fiscales del Ministerio Público detenidos por este tipo de delitos. Muchos de ellos por esto: tasar la entrega un vehículo en moneda extranjera. Nadie tiene que venir a rogar para que le entreguen algo que es de su propiedad".

Rechazo a informe Bachelet

El titular de la acción penal en Venezuela rechazó el contenido del informe elaborado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet: "En ese texto se invisibilizaron los crímenes de odio y el trabajo que hicimos (…), cómo fuimos judicializando y logrando la condena de más de 120 agentes del Estado que en estos últimos 23 meses cometieron violaciones a los derechos humanos", denunció.

"¿Cómo puede ser posible que una Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU no sepa qué son los crímenes de odio? Que son trabajados por grupos muy especializados del ente porque violentan la convivencia humana", cuestionó Saab.

Asimismo, el Fiscal General de la República actualizó la información sobre la detención en España de Enzo Franchini, uno de los autores de la muerte de Orlando Figuera, joven que fue quemado el 20 de mayo de 2017 en la Plaza Francia de Altamira, municipio Chacao del estado Miranda.

"Esto es un logro de nuestra gestión y que deja al descubierto la parcialidad de la Alta Comisionada, la señora Michelle Bachelet, cuyo informe no me cabe la menor duda no lo elaboró ella, sino unos técnicos ganados a la ventaja política antivenezolana y que vienen de trabajar con un jeque petrolero que la antecedió en el cargo", afirmó Saab.

"Habrá justicia. A este ciudadano los vamos a judicializar por los delitos de instigación pública, homicidio intencional calificado y terrorismo. Hemos iniciado los trámites necesarios para que las autoridades españolas estén en conocimiento de que nosotros solicitamos la extradición de este asesino para que afronte a la justicia venezolana", aseveró.

"Durante nuestra gestión, vamos a seguir en la lucha institucional y democrática por la defensa de los derechos humanos, sin discriminar. Damos un paso adelante por la paz, el diálogo y el debate programático", sentenció el Fiscal General.