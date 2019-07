Magnate estadounidense Jeffrey Epstein acusado de tráfico sexual de menores ofrece una mansión a cambio de ser liberado

Este jueves los abogados del multimillonario Jeffrey Epstein, arrestado bajo sospecha de tráfico sexual de menores y conspiración, ofrecieron entregar su mansión en Nueva York, valuada en 77 millones de dólares, como fianza para ser liberado. Además, como garantía de que no escapará proponen anular el registro de su 'jet' privado, informa CNBC.



La propuesta del multimillonario de 66 años que lo liberaría de la cárcel de Manhattan en la que permanece, también incluye su disposición a usar una tobillera con GPS, entregar su pasaporte y permanecer bajo arresto domiciliario mientras espera el juicio.



La oferta además contempla la contratación de personal de seguridad, lo que según los abogados de Epstein servirá para asegurarse de que no huirá y se presentará ante el tribunal.

"Riesgo extraordinario de fuga"



Los fiscales que ordenaron el arresto de Epstein el pasado fin de semana sugirieron el día lunes que debía permanecer encarcelado hasta el momento del juicio, ya que presenta "un riesgo extraordinario de fuga y peligro" debido a su riqueza, según The New York Times.



Este lunes el magnate se declaró inocente de los cargos por los que es acusado. Fue imputado por la creación y mantenimiento de una red que le permitía abusar y explotar sexualmente en sus residencias de decenas de niñas que tenían apenas 14 años.



La Fiscalía argumentó que la Policía incautó como evidencia de los delitos fotos de menores desnudas en el domicilio del multimillonario.



La decisión de aceptar o no la fianza propuesta por Epstein se espera para el próximo lunes en el Tribunal del Distrito Federal en Manhattan.