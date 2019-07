(VIDEO) Trabajadores del sector salud exigen reapertura del Hospital Periférico de Coche

09-07-19.-Miembros del sector salud protestaron este martes en el Hospital de Coche exigiendo la reapertura inmediata de este centro de salud, el cual fue cerrado por remodelaciones tras registrarse un incendio por fallas eléctricas, reportó el canal TV Venezuela a través de su cuenta en la red social TwitterPablo Zambrano, secretario de Fetrasalud, exigió la reapertura del Hospital Periférico de Coche luego de cumplir ocho meses cerrado por remodelaciones tras registrarse un incendio por fallas eléctricas.Asimismo, reclamó durante una protesta del sector salud que los trabajos de recuperación del hospital se iniciaron de forma improvisada y solo se ha culminado 25%, lo que ha ocasionado retrasos en la reapertura del centro asistencial.“Antes de tumbar el hospital por dentro tenían que realizar un presupuesto donde se tomara en cuenta la inflación del país”, indicó Zambrano.Afirmó que el material de construcción no llega constantemente, por lo que, una vez que se acaba, se paralizan los trabajos.“El Ministerio sigue sin dar respuesta, no solo sobre el hospital de Coche, sino también de otros centros como el JM de los Ríos”, aseguró el secretario ejecutivo de Fetrasalud.Mauro Zambrano: HUC no tenía agua ni extintores al momento del incendioDestacó que los pacientes que llegan buscando atención al hospital no pueden ser referidos porque este se encuentra cerrado, lo que pone en riesgo su salud."Una emergencia que llegue al Hospital de Coche muere esperando para ser referido a otro centro de salud", manifestó Zambrano.El representante de Fetrasalud también denunció que la ayuda humanitaria no ha sido repartida equitativamente en los hospitales del país.“En la Cruz Roja llegó ayuda humanitaria de 48 toneladas, de los cuales fueron repartidos en sus propios centros", resaltó.