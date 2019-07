(VIDEO) Desalojo arbitrario en la 1era Ave de los Palos Grandes, en Caracas, denuncia R. Montemarani

La señora sigue en la calle y el señor, el que dice ser el dueño, está dentro del apartamento

Desalojo arbitrario en la 1era Ave de los Palos Grandes denuncia R Momtemarani

¿Es tan difícil hacerle una rolinera a las escaleras del Metro?

Martes, 09 de julio de 2019.- Roberto Montemarani denunció el sábado seis de julio, una situación por lo demás irregular que ocurrió en un edificio en la 1era avenida de Los Palos Grandes, donde una inquilina con mas de cuarenta años viviendo en un apartamento del cuarto piso, salió temprano en la mañana a pasear a su mascota y al regresar a la vivienda, se consiguió que el cilindro de la puerta principal había sido cambiado, sin orden judicial, sin presencia de tribunal o autoridad alguna, a la brava.Y un señor que dice ser el dueño del apartamento estaba adentro del mismo, pasó a ocuparlo.Pero dejemos que sea el mismo Montemarani quien nos narre el caso, donde hace hincapié en la violación del Legado de Chávez...en muchas cosas ese legado no se cumplen...todo esto tiene que ver con inquilinato.Es que acaso aquí ¿no amerita que halla intervenido el ministerio Público?, ¿es que aquí no se está cometiendo un delito?Un tipo que se mete en mi casa, yo me quedo afuera, él dice que es el dueño yo tengo 35, 40 años de inquilino y la ley no hace absolutamente nada.La señora sigue en la calle y el señor, el que dice ser el dueño, está dentro del apartamento.Por ahora no hay ninguna respuesta de las autoridades.Aparentemente el caso que nos ocupa, no es único, ya que la Red de Inquilinos informa que hay 8000 casos de desalojo a nivel nacional, 3500 sólo en la Gran Caracas, de los cuales 2500 tienen sentencia firme de desalojo.Hay un Legado.Chávez, en su momento, congeló los canon de arrendamiento sobre edificaciones de mas de 60 años.Congeló los desalojos, Nicolás Maduro Moros.Ese fue el Legado de Chávez con respecto a los inquilinos.Hizo Montemarani unos comentarios finales: el primero referido a la posibilidad de que pueda seguir la tendencia del gobierno de seguir bloqueando a Aporrea,En segundo lugar nombró al Bicentenario, eso también fue Legado de Chávez y tú te lo echaste al pico, porque se lo vendiste a ... y estamos hablando de las tiendas CLAP, ya murió el Bicentenario, legado de Chávez.Por último hizo referencia a las palabras de Maduro, en el desfile del 5 de julio, en referencia a que todo lo que es mantenimiento de aviones, barcos, camiones, armamento, todo, absolutamente todo, recibe mantenimiento en Venezuela.Si tenemos tanta capacidad, por ejemplo, para darle mantenimiento a aviones, aviones, barcos, camiones, armamento...Se pregunta: ¿es tan difícil hacerle una rolinera a las escaleras del Metro?¿Es que acaso aquí, en este país, nadie sabe hacer una rolinera para las escaleras mecánicas del Metro?Nicolás, por el amor de Dios, Nicolás.