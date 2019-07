(AUDIO) Denuncian disminución del 50% en la operatividad de la Maternidad Concepción Palacios

01-07-19.-La presidenta de la Sociedad Médica de la Maternidad Concepción Palacios, Moraima Hernández, denunció durante una entrevista en Unión Radio que la capacidad operativa del centro asistencial, ha disminuido considerablemente por falta de insumos.

"Nuestra capacidad operativa ha disminuido alrededor del 50 o 40 % (…) no podemos atender porque no tenemos camas, anestesiólogo o equipos de instrumentación quirúrgica, porque las calderas se dañaron hace más de un año y no tenemos como esterilizarlos", dijo.

Hernández sostuvo que la disminución de la atención por falta de insumos, vulnera los derechos humanos de las pacientes y de los neonatos.

"Es realmente un calvario para la mujer embarazada, porque se le violan sus derechos a la salud y a la vida", agregó.

Asimismo, seguró que los insumos que envía el ministerio de Salud, no son suficientes para atender la crisis que afecta al centro médico.

