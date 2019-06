(VIDEO) Continua bote de agua en la Ave. Teherán de Montalbán

A la gente de Hidrocapital, recuerden lo que se decía hace años: El Agua es Vida, no la malgaste. Credito: aporrea tvi

Sábado, 29 de jubio de 2019. Estamos en el mes de junio de 2019, en la Ave Teherán de Montalbán justo frente al complejo habitacional Juan Vives Suriá donde continua un bote de agua continuo mientras hay agua en la zona.



El bote aún no ha sido atendido por las autoridades de Hidrocapital, que brillan por su ausencia.



Este complejo habitacional, así como la mayoría de los vecinos de la zona de Montalbán y El Paraíso, así como otras del área metropolitana de Caracas y del interior de la República, están siendo sometidos a racionamiento del vital líquido.



Ha llegado el momento en que las promesas se tienen que transformar en realidad.



Se tiene que trabajar seriamente sobre los errores que se cometen, atacarlos, combatirlos, superarlos y dar el ejemplo con hechos y no con promesas, hay que corregir los defectos que se han estado cometiendo y cuidado con las promesas que se las lleva el viento.



A la gente de Hidrocapital, recuerden lo que se decía hace años: El Agua es Vida, no la malgaste.





