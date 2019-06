(VIDEO) Trabajadores del sector salud protestaron este jueves por las malas condiciones del Hospital Psiquiátrico del Lídice

27-06-19.-Trabajadores del sector salud protestaron este jueves en las afueras del Hospital Psiquiátrico del Lídice, Caracas en reclamo a las necesidades del centro de salud.La denuncia fue realizada durante una protesta en las afueras de Hospital Psiquiátrico, en reclamó a las necesidades del centro de salud.La enfermera Johana Hernández informo que la problemática en el hospital se ha acentuado desde hace un año. “No tenemos insumos, ni las condiciones mínimas para brindarle a los pacientes los cuidados oportunos y libres de riesgo”.Asimismo, aseguró que el personal de mantenimiento del centro de salud se encuentra de “brazos caídos”, desde hace 15 días cuando decidieron dejar de trabajar por no contar con los insumos para la limpieza del hospital.“Los pacientes no se bañan porque no hay jabón, no hay shampoo. Muchos de los servicios no cuentan con iluminación. No hay agua potable (…) En la alimentación les dan (a los pacientes) una arepa rellena de repollo, en el almuerzo les dan pasta con lentejas todos los días y en la noche se les da agua con arroz (…) Cabe destacar que los pacientes del hospital psiquiátrico de Caracas tienen una mala alimentación sin proteínas”, destacó HernándezEl personal de salud manifestó que ante las condiciones del centro hospitalario exigen la llegada de un director “que tenga sentido común y quiera de verdad al hospital para que salgamos de esta situación”. Aseguran que el director de este centro de salud está al tanto de la problemática y no atiende el caso indicaron.