(VIDEO) A Rossana Barrera la prepararon para mentir

26 junio 2019 - Más de 100 mil dólares donados por Caroline Kennedy, hija del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, habrían sido canalizados a través de una organización no gubernamental para venezolanos en Cúcuta (Colombia). Pero estarían "desaparecidos", de acuerdo con una publicación del PanAm Post.



La información se desprende de una entrevista realizada por el portal a Lester Toledo, en su condición de enviado a Colombia por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras el escándalo de corrupción con la ayuda destinada a la manutención de militares desertores en la frontera.



Una fuente de alto crédito aseguró que a "Rossana Barrera la prepararon para mentir".





El periodista afirma que cuando la donante envió un emisario a preguntar por la gestión de la plata, resultó que "nadie sabía dónde estaba" el dinero. Aunque admitió conocer de su existencia, Toledo afirma que fue entregada a su amigo "Eduardo Espinel", pero dijo desconocer el destino final de los recursos.A la pregunta: "¿Sabemos el monto?", le responde: "No sé si podría decirlo, pero es altísimo. Más de US $100 mil…"."¿No sabes nada de este caso?", insiste el periodista del PanAm Post, a lo que el directivo de Voluntad Popular reitera: "No, no. Te acabo de hablar bien de él, de Eduardo. Te dije que me fue a buscar y que el tipo es pana…".

Consultado con respecto a los pagos del mismo Toledo por su trabajo, el político sostiene que salió de Venezuela "sin nada. Tenía $200 encima", y asegura que "Freedom House" le ofreció apoyo mientras vendía sus cosas. "Armé un fondito y empecé a ver cómo me mantenía hasta que conseguí un trabajo".



El fondito habría sido de 15 mil dólares, "que provino de un fondo para perseguidos políticos".

El propósito era que se estabilizara "y, con la ayuda se mantuvo hasta el año 2017". Aunque en la actualidad, asegura en la publicación, se mantiene con sus ingresos como consultor político internacional.



Idoneidad de Susana Barrera y Kevin Rojas



En cuanto a la idoneidad de los enviados Sussana Barrera y Kevin Rojas, investigados por malversación de 100 mil dólares destinados a la manutención de militares desertores en la frontera, matizó que se trató de "decisiones ejecutivas".



También restó importancia al hecho de que Barrera sea cuñada del diputado Sergio Vergara, para quien durante años trabajó Kevin Rojas, responsable político de Voluntad Popular en Táchira.



"¿Y no te parece nocivo designar a una persona, que al final maneja fondos, que es cuñada de alguien del círculo cercano de Juan Guaidó?", le preguntó, a lo que Toledo responde: "Mira, yo creo que eso —y otra vez hablando como abogado— no inhabilita a nadie. Eso no te inhabilita para ejercer una función".



"Y, si se va a llevar a cabo una investigación, ¿esto no arropa a Sergio Vergara de ninguna manera?", le cuestiona el periodista, recibiendo por respuesta: "Eso lo dirán las autoridades".



Barrera: "Se me olvidó..."



En cuanto a la gestión de los fondos, por los que el Gobierno de Iván Duque en Colombia abrió una investigación oficial, dijo "no tener idea" acerca de quién daba instrucciones para girar el dinero a Rossana Barrera.



En la víspera, la misma Rossana Barrera contestó en una entrevista a BluRadio que no recibía dinero por su trabajo, el cual realizaba -según sus palabras- "desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche", lo que "no es una vida de lujos".



No obstante, al ser increpada con respecto a "de qué vivía", respondió dubitativa: "Ahorita estoy desarrollando una obra. Eehhh, yo hice. Yo soy colombo-venezolana. Hice la… Se me olvidó la parte”.