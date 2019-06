Ex-ministro Rafael Ramírez pide a corte de EE UU anular fallo por $ 1.400 millones

Rafael Ramírez Credito: Archivo

25-06-19.-El exministro de Petróleo venezolano, Rafael Ramírez, pidió a un juez federal en Houston que anule un fallo en su contra que le ordena pagar 1.400 millones de dólares como compensación en una demanda por fraude presentada por una extinta petrolera en esa ciudad, según documentos judiciales, reseñó la agencia Reuters.



Ramírez, quien fue ministro de Petróleo de Venezuela durante 12 años y más tarde se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y embajador ante Naciones Unidas, dijo que Harvest Natural Resources Inc y HNR Energia BV no le notificaron correctamente la demanda.



“Dado que Ramírez no fue informado adecuadamente y que vive en Europa, su ausencia no fue deliberada y ha actuado de la manera más rápida posible para resolver el fallo a pesar de sus dificultades, dado que reside en otro país”, dijo la corte durante una presentación.



Dane Ball, un socio de la firma de abogados Smyser Kaplan & Veselka LLP, que representa a Harvest, declinó comentar el asunto.



La jueza de la corte de distrito Lee Rosenthal emitió el fallo el 13 de febrero, después que Rafael Ramírez no impugnó los reclamos de Harvest Natural Resources, según una opinión que acompañó la decisión.



La demanda de Harvest sostuvo que Venezuela no permitió que la compañía vendiera sus activos en el país desde 2012, lo que la llevó a perder 472 millones de dólares. Acusó a Ramírez y a otros de buscar un soborno de 10 millones de dólares para aprobar la transacción.



El abogado Abbe Lowell, de la firma Winston & Strawn, dijo que Ramírez merece presentarse ante la corte.



“Estamos buscando que la corte reconsidere su decisión, de manera que el embajador Ramírez pueda tener la oportunidad de defenderse ante el tribunal, una opción que hasta el momento se le ha negado”, sostuvo.



Las acciones de Harvest dejaron de cotizar en mayo de 2017 y la compañía comenzó un proceso de tres años de liquidación de activos.



Ramírez fue nombrado ministro de Petróleo por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en 2002 y sirvió en el puesto hasta 2014.



El exfuncionario ocupó brevemente la jefatura del ministerio de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Nicolás Maduro y luego fue embajador del país sudamericano ante Naciones Unidas, pero dejó el cargo tras ser acusado de corrupción por funcionarios venezolanos en medio de una purga de ejecutivos de la petrolera estatal Pdvsa.