(VIDEO) “Rossana de Cúcuta” admite que recibió miles de dólares como “donaciones” en Colombia

23 junio 2019 - Rosana Barrera, la enviada de Juan Guaidó junto a Kevin Rojas para manejar la supuesta “ayuda humanitaria” a Venezuela, admitió en una declaración periodística que recibió miles de dólares en Colombia, aunque minimizó el hecho diciendo que no eran “dineros públicos” sino donaciones de empresarios colombo-venezolanos.En las declaraciones públicas, cuyo fragmentos más importantes fueron difundidos por la cuenta Twitter de Venezolana de Televisión (VTV), la implicada en escándalos de corrupción revelados por un medio digital en EE.UU. y hasta por el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, desmintió que viva rodeada de lujos.“Trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche no es una vida de lujos”, dijo en la entrevista, asegurando que su profesión es arquitecto, aunque no pudo explicar si ese horario se debía a su oficio.Esta ciudadana militante de la organización política Voluntad Popular, es la figura que fue identificada como “Rossana de Cúcuta” en los mensajes telefónicos de uno de los operadores capturados por su implicación en planes contra Venezuela, y que fue denunciado a principios del año por el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.