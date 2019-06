Denuncia: Varias rutas del Metrobus del Metro de Caracas han dejado de funcionar y nadie explica por qué

Caracas, junio 21 - Varias rutas del transporte superficial del sistema Metro de Caracas han dejado de funcionar durante los últimos meses, lo que genera descontento en los usuarios del Metrobús quienes aseguran que deben hacer maromas para trasladarse a diversas zonas de la ciudad, especialmente hacia el este.



La ruta que salía desde La California hasta La Urbina y Macaracuay se encuentran fuera de servicio. Un mototaxista que trabaja en el lugar relató que aproximadamente hace dos meses dejó de funcionar el Metrobús hacia estas zonas del municipio Sucre.



“Siempre la ruta de La California a Macaracuay es suspendida, y no se sabe el motivo. Deben saber que el perjuicio a los usuarios es inmenso”, afirmó Hedelvy Guad.



En la estación Los Cortijos había una ruta que tenía con destino Santa Paula – Caurimare, la cual también fue desactivada.



En la estación Chacaíto el sistema de Metrobús que se trasladaba a Baruta y Las Mercedes ha dejado de prestar sus servicios hace un mes, indicaron los trabajadores de la zona.



Igualmente, han sido suspendidas las unidades que salen de la estación Miranda a El Cafetal, La Trinidad y El Hatillo. Obreros, personal doméstico y personas de la tercera edad usaban esta opción para recurrir a centros de salud o al Cementerio del Este, acotaron usuarios a través de la red social twitter.



Zulay Astrid, usuaria del sistema, expresó: “espero que reactiven pronto el servicio de Metrobús para La Trinidad, hace mucha falta”.



Otra ruta afectada es de La Yaguara a El Algodonal. Los vecinos indicaron que hasta los momentos no hay señales de respuestas positivas.



Los pasajeros comentaron que por la ausencia del Metrobús tienen que trasladarse en buses de líneas privadas. “Gastamos un dineral diario porque los precios oscilan entre 500 y 1.500 bolívares, dependiendo de la zona”, dijo Zulay Gómez.



Una funcionaria del Metro, quien prefirió no identificarse, precisó que “las unidades se encuentran paralizadas por falta de repuesto o un mantenimiento en específico, apenas sean recuperadas vuelven a hacer los recorridos correspondientes”.



Los usuarios solicitan a las autoridades del Ministerio de Transporte y del Metro que efectúen las reparaciones pertinentes y coloquen lo antes posible a funcionar todas las líneas previstas para garantizar la movilidad de los caraqueños.

