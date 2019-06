(VIDEO) Jorge Rodríguez revela más detalles de la gigantesca trama de corrupción vinculada a Voluntad Popular en Colombia

17 junio 2019 - El vicepresidente Sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, reveló este lunes la gigantesca trama de corrupción vinculada a los dirigentes del partido político opositor Voluntad Popular (VP).



En declaraciones a la prensa, Rodríguez recordó la denuncia realizada por el Ejecutivo Nacional el pasado 23 de marzo, cuando alertó al mundo sobre el entramado de corrupción contra Venezuela promovido desde Cúcuta, Colombia, coordinado principalmente por el diputado en desacato Juan Guaidó.



En la investigación se muestra las conversaciones de Guaidó con Rosana Barrero y Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular, quienes manejaban los recursos robados al pueblo de Venezuela para financiar la entrada de sicarios de El Salvador, Honduras y Colombia para perpetrar actos terroristas en el país.



"Aquí no estamos hablando de que fue un funcionario, ni de que fue un representante político, sino de que fue directamente el señor Juan Guaidó", señaló el también ministro de Comunicación e Información, destacando que así lo revelaron las pruebas obtenidas desde el celular del asistente del diputado en desacato, Roberto Marrero, y presentadas ante la opinión pública el 23 de marzo.



Añadió que el modus operandi del diputado en desacato es robar los recursos de cualquier empresa venezolana en el extranjero con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados Colombia y Argentina a través de la creación de ONG falsas mediante las que trasladan el dinero a cuentas personales de líderes opositores.



"Es una gigantesca y podrida trama de corrupción para tomar el dinero que sirve para que nuestros niños enfermos, para comprar comida, para comprar medicamentos y desviarlos para pagar alcohol, prostitutas, tiendas caras, hoteles de lujo", denunció Rodríguez. Añadió que "ya queda claro que jamás han pensado en una ayuda humanitaria".



Asimismo, recordó que la derecha ha colocado en una situación deleznable a un reducido grupo de militares venezolanos que cruzaron las fronteras por las promesas que el grupo opositor les hizo "y los sacaron como unos perros de los hoteles porque, Rosana de Cúcuta, los reales los usaba para comprar zapatos caros, para ir ella sí a hoteles de lujo, y en rumbas".



En ese sentido, Rodríguez acotó que 800 millones de dólares pertenecientes a la empresa Citgo, filial de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, están siendo desplazados a cuentas de personas de confianza de Guaidó. "La oposición no tiene interés político en Venezuela, por eso la situación de división que existe entre los partidos de Voluntad Popular, Primero Justicia; queda evidencia la gigantesca trama de corrupción que promueven sectores de la oposición", puntualizó Rodríguez.



Encubrimiento de autoridades colombianas



Los días 23 y 24 de febrero los medios de comunicación de Colombia reseñaban que el diputado opositor, Freddy Superlano había sido envenenado con el uso de burundanga en un encuentro con dos prostitutas que acabó con la muerte de su primo.



Las dos mujeres también robaron las pertenencias de Superlano, entre las que se contaban celulares, anillos, cadenas de oro y la suma de 250 mil dólares en efectivo.



Al respecto, Rodríguez denunció que las autoridades colombianas "echaron tierra a la investigación" porque el dinero que tenía el dirigente opositor era para pagar el ataque a la supuesta ayuda humanitaria que la derecha venezolana quiso ingresar a territorio venezolano el pasado 23 de febrero.



El ministro reveló un vídeo donde se aprecia a Superlano con una de las involucradas, así como una fotografía que muestra a las dos prostitutas saliendo de la habitación del Hotel Penélope donde robaron y dejaron en situación de inconsciencia al diputado.



"¿Por qué si nosotros tenemos esa fotografía como es que la policía de Colombia aún no ha identificado a estas señoras? ¿Por qué aún no las han capturado? ¿Qué cosas tienen que decir esas señoras sobre lo que ocurrió realmente esa noche? ¿No será porque hubo uso de cocaína en esa fiesta antes de irse a la habitación del hotel? ¿No será que el dinero que las prostitutas robaron era para financiar las acciones de violencia se presentaron el sábado 23 de febrero? ¿No será que ese dinero que tenía Superlano era solo para emplear a los terroristas?", cuestionó el ministro.